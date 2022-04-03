“مواعيد دوام الراجحي alrajhibank” تسلم راتب الضمان (فروع رجالية – نسائية) أرقام الاتصال

مواعيد دوام الراجحي alrajhibank التي يبحث عنها جميع مستفيدي الضمان المطور للتعرف على كيفية تسلم رواتب الضمان المطور في الإيداع الجديد لشهر رمضان، حيث يقوم المصرف بجدولة العملاء في الحضور إلى المصرف لتسلم الرواتب المودعة لهم كما يتم تفعيل الخدمات الصوتية وأرقام الاتصال المجانية للدخول والاستعلام.

يبحث ملايين السعوديين عن مواعيد دوام المصرف في الشهر الكريم حيث يعتبر المصرف من أكبر المصارف في المملكة وفية ملايين المشتركين من كافة الأنحاء، حيث يكون لمستفيدي الضمان الاجتماعي حسابات في المصرف لأنه يقوم بتيسير إجراءات الحصول على حساب كما يقوم بعرض عمل العديد من الحسابات مجانا دون اية رسوم، ويعتبر المصرف من اكبر المصارف وأكثرها مساهمة في اقتصاد المملكة بما يقوم به من تقديم العديد من البرامج الاقتصادية والقروض الميسرة، ويتم عرض إعفاءات من الديون لبعض الفئات من غير القادرين.

مصرف الراجحي 1957

منذ إطلاق المصرف في المملكة في 1957 وهو من أكثرها شهرة فيها وانتشرت فروعه في جميع المحافظات وتطور العمل فيه، والتزم بعدد من السياسات النقدية التي جعلته من أكثر مصارف المملكة استخداما وأكثرها مكاسب نقدية، ويساهم في العديد من المشروعات القومية كما يساعد في تمويل المشروعات الصغيرة للمواطنين من خلال القروض الميسرة منخفضة الأقساط.

أوقات دوام الراجحي في رمضان

الفروع الرجالية والنسائية والفروع المؤجرة 10:00 صباحا وحتى 4:00 مساء. الفروع المتاجرة ومراكز البيع 9:00 صباحا وحتى 12:00 مساء. فروع الراجحي صلة مول من الأحد إلى الخميس: من الساعة 1:00 إلى 3:00 عصرا ومن الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 1:00 صباحا.

الجمعة والسبت: من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 1:00 صباحا. فروع المطارات طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة.