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مواعيد دوام الراجحي alrajhibank التي يبحث عنها جميع مستفيدي الضمان المطور للتعرف على كيفية تسلم رواتب الضمان المطور في الإيداع الجديد لشهر رمضان، حيث يقوم المصرف بجدولة العملاء في الحضور إلى المصرف لتسلم الرواتب المودعة لهم كما يتم تفعيل الخدمات الصوتية وأرقام الاتصال المجانية للدخول والاستعلام.
“مواعيد دوام الراجحي alrajhibank” تسلم راتب الضمان (فروع رجالية – نسائية) أرقام الاتصال
يبحث ملايين السعوديين عن مواعيد دوام المصرف في الشهر الكريم حيث يعتبر المصرف من أكبر المصارف في المملكة وفية ملايين المشتركين من كافة الأنحاء، حيث يكون لمستفيدي الضمان الاجتماعي حسابات في المصرف لأنه يقوم بتيسير إجراءات الحصول على حساب كما يقوم بعرض عمل العديد من الحسابات مجانا دون اية رسوم، ويعتبر المصرف من اكبر المصارف وأكثرها مساهمة في اقتصاد المملكة بما يقوم به من تقديم العديد من البرامج الاقتصادية والقروض الميسرة، ويتم عرض إعفاءات من الديون لبعض الفئات من غير القادرين.
مصرف الراجحي 1957
منذ إطلاق المصرف في المملكة في 1957 وهو من أكثرها شهرة فيها وانتشرت فروعه في جميع المحافظات وتطور العمل فيه، والتزم بعدد من السياسات النقدية التي جعلته من أكثر مصارف المملكة استخداما وأكثرها مكاسب نقدية، ويساهم في العديد من المشروعات القومية كما يساعد في تمويل المشروعات الصغيرة للمواطنين من خلال القروض الميسرة منخفضة الأقساط.
أوقات دوام الراجحي في رمضان
|الفروع الرجالية والنسائية والفروع المؤجرة
|10:00 صباحا وحتى 4:00 مساء.
|الفروع المتاجرة ومراكز البيع
|9:00 صباحا وحتى 12:00 مساء.
|فروع الراجحي صلة مول
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|فروع المطارات
|طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة.
- وتكون أوقات تسلم رواتب الضمان النهارية من الساعة 10:00 صباحا وحتى 3:45 عصرا.
- في الفروع الخاصة بالرجال والمتاجر ومراكز البيع، سوف تكون من يوم الأحد إلى الخميس، بدايةً من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 3:45 مساءً.
- بالنسبة للفروع النسائية، سوف يكون العمل بها اعتباراً من يوم الأحد حتى يوم الخميس، بدايةً من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 3:30 مساءً.
- بينما في فروع المطارات يكون الدوام فيها طوال الأسبوع على مدار 24 ساعة.
- يعمل الراجحي مول من يوم الأحد إلى الخميس على مدار فترتين، الأولى صباحية من الساعة 10 صباحاً إلى 3 مساءً، والثانية تبدأ من الساعة 9 مساءً إلى 1 صباحاً.
طرق التواصل مع فروع البنك
- التواصل مع أرقام خدمة العملاء 920003344.
- الدخول على الموقع الإلكتروني: https://www.alrajhibank.com.sa/.
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