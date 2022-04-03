موعد صرف معونة شهر رمضان 1443 لمستفيدي الضمان الإجتماعي اليوم بشروط

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عمر شويل - جدة موعد صرف معونة شهر رمضان 1443 لمستفيدي الضمان الإجتماعي اليوم بعد إصدار القرار الملكي من سمو خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في صباح اليوم الثلاثاء المنتصف من شهر رمضان الكريم والذي يوافق 2 إبريل 1443، تلك المعونة التى تصرف سنوية لكل من مستحقي معاش الضمان الإجتماعي بالمملكة العربية السعودية.

موعد صرف معونة شهر رمضان 1443 لمستفيدي الضمان الإجتماعي اليوم

تعد معونة شهر رمضان الكريم أو كما يطلق عليها مكرمة خادم الحرمين الشريفين من الاعانات المالية التي تساهم بشكل مقبول في متطلبات الشهر الكريم، لذا يعد انتظارها من أمر يشغل بال الملايين من هؤلاء الفئات التي تستحق الدعم المالي والذين يعانون من مرارة الغلاء المعيشي، لذا يقدم خادم الحرمين الشريفين هذه المكرمة الملكية كل عام نظرا لشعوره بهذه الفئات وليس هذا فقط بل يوجه خادم الحرمين بصرف المساعدات المقطوعة لمحدودي الدخل والحالات الخاصة.

حيث لم يتم تحديد موعد صرف مكرمة الملك سلمان بن عبد العزيز حتي الآن ولكن من المتوقع أن تكون في الأسبوع الثاني من شهر رمضان الكريم 1443، بحسب ما تم الاتفاق عليه فى معظم الأعوام الماضية، حيث دائما ما قد تصرف هذه الأموال أما في بداية شهر رمضان أو أقصي شى أن تكون في النصف الأول من شهر رمضان.

يذكر أن خادم الحرمين دائما ما يقوم بدعم المواطنين وخاصة مع قرب شهر رمضان المبارك ، حيث سبق وأن تبرع إلي منصة إحسان الخيرية باكثر من 20 مليون ريال سعودي توجيها إلي هذه الفئات الفقيرة أو الأشد حاجة إلي وجود المال سواء لحصول المواطن على قرض لم يتمكن من إستكمال سداد اقساطه فدخل بسببه السجن، فيساهم هذا التبرع في خروجه أو الفئات التي تمر بظروف استثنائية مثل الأرامل أو المطلقات أو اليتامى أو ما دون ذلك من الفئات المستحقة للدعم.

شروط الحصول على مكرمة الضمان الإجتماعي

يعد ابرز الشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن استحقاق معونة خادم الحرمين الشريفين هي أن يكون المواطن ينتمي إلي الجنسية السعودية فيما عدا زوجات التي تزوجن من رجال سعوديين، كما يجب أن يكون المستحق من مستفيدي الضمان الإجتماعي.

كما يجب أن يكون المستفيد من المقيمين بشكل دائم في المملكة العربية السعودية، ولا يكون لدي المتقدم اي أملاك أو عقارات بالإضافة إلى عدم وجود سجلات تجارية، فيما تتمكن المرأة المطلقة الحصول على المكرمة الملكية إذا ثبت أنها مستقلة، حيث يتم صرف المكرمة والتي تصل إلى 1000 ريال سعودي و500 ريال للفرد المستقل.

من هم مستفيدي الضمان الاجتماعي

يعد ابرز شروط مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي جنسية المستفيد والتي بالطبع يجب ان تكون سعودية، الشباب الذي وصل عمرهم 18 عام ومازالوا في مراحل التعليم وكذلك الشباب الذين وصل بهم العمر الي 26 ولم يتمكنوا من الحصول علي وظيفة، وكذلك الاناث التي لم تتزوج والتي لم تتمكن من الحصول علي فرصة عمل والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الدخل المتوسط تلك المكرمة الملكية التي يبات الكثيرون كل عام في انتظارها والتي تدعم بشكل كبير المواطنين في الشهر الكريم، لم تتوقف مساعدات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد محمد بن سلمان عند هذا الحد بل يقدم الكثير من دعم مثلا المساعدات المقطوعة والعديد من خدمات الدعم الاخري.

وصلنا إلي الختام في شرح مقالنا هذا عن صرف معونة شهر رمضان 1443 لمستفيدي الضمان الإجتماعي اليوم.