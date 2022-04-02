نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقديم في وظائف الدفاع الجوي الملكي السعودي وشروط وموعد التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن وظائف شاغرة لقوات الدفاع الملكية السعودية عبر حساب الموقع الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث يوجد 35 وظيفة في قطاع برنامج تقاعد الدفاع الجوي الملكي المباشر الذي يهدف إلى دعم عواصم المملكة العربية السعودية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، حيث تُمنح هذه الوظائف أيضًا لخريجي المدارس الثانوية والأشخاص ذوي التعليم العالي، وستوضح الثنيات الموجودة في السطور التالية كيفية التقدم لوظيفة وتقديمها إلى القوات الجوية الملكية السعودية.

شروط التقديم على وظائف الدفاع الجوي السعودي

وضعت وزارة الدفاع السعودية عدة شروط يجب على المتقدمين استيفائها لشغل منصب في قوة الدفاع السعودية، وهذه الشروط هي كالتالي:

أن تكون جنسية المتقدم سعودية.

يشترط في المتقدم لوظيفة الدفاع الجوي الملكي السعودي أن يكون حاصلاً على المؤهلات المناسبة للوظيفة التي يرغب فيها.

مطلوب ألا يوجد حكم سابق على القيود القانونية.

يشترط حسن تصرف مقدم الطلب.

يجب على مقدم الطلب عدم الانخراط في أي أعمال تمس بالنزاهة أو الشرف ما لم يتم إعفائه من المسؤولية. وذلك لمنع مقدم الطلب من الاستقالة أو طرده لاتخاذ إجراءات تأديبية.

يجب على المتقدمين أيضًا اجتياز الاختبارات والمقابلات والفحوصات الطبية.

يجب على المتقدمين تقديم جميع المستندات المطلوبة.

إذا كانت غير صحيحة، بما في ذلك البيانات والوثائق المطلوبة، فسيتم رفض طلبك تلقائيًا، لذا يرجى التحقق من دقتها.

كيفية التقديم على وظائف قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي

يمكن للأفراد المتقدمين لوظيفة في قوة الدفاع الجوي الملكي الذين يستوفون الشروط السابقة التقدم للوظيفة باتباع الخطوات التالية، هذه الخطوات هي كما يلي:

قم بزيارة موقع التقديم لوظيفة بوزارة الدفاع السعودية. قم بتضمين جميع تفاصيل مقدم الطلب المطلوبة. يرجى إرفاق جميع المستندات اللازمة. ثم تقدم بعد استكمال الخطوات السابقة.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف الدفاع الجوي الملكي السعودي

حددت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية المستندات المطلوبة للتقدم للعمل في القوات الجوية الملكية السعودية، المستندات المقدمة من موقع وزارة الدفاع هي:

يرجى إرفاق الهوية الوطنية لمقدم الطلب في المملكة العربية السعودية.

أيضا، يرجى الإشارة إلى الخلفية التعليمية التي حصل عليها مقدم الطلب.

إذا حصلت عليها من خارج المملكة العربية السعودية، فستحتاج إلى معادل شهادة PDF العلمية.

موعد التقديم في وظائف الدفاع الجوي السعودي

وحددت الوزارة موعدًا لتقديم 35 مقعدًا شاغرًا بقطاع الدفاع الجوي الملكي، ليكون الأحد 3 أبريل 2022، ثاني أيام شهر رمضان المبارك 1443 هـ.

وسيستمر تطبيق التوظيف حتى الخميس 7 أبريل 2022 الموافق لليوم السادس من شهر رمضان 1443 هـ، انضم للوظيفة التي تناسبهم مع رابط الوظائف الشاغرة.