صرف بدل غلاء المعيشة 1443 في رمضان بالسعودية 2022

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عمر شويل - جدة نتابع تفاصيل صرف بدل غلاء المعيشة 1443 للمستفيدين بمناسبة دخول شهر رمضان الكريم، حيث تم تحديد موعد صرف بدل غلاء المعيشة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية لمستحقيها بالإضافة إلى صرف رواتب المساعدات من الضمان الاجتماعي السعودي، وذلك لمواجهة ظروف الحياة وإعانة أصحاب الاحتياجات خلال هذا الوقت من كل عام، ولكن بشروط ينبغي مراعاتها عند التقديم على بدل الغلاء.

صرف بدل غلاء المعيشة 1443

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بأنه قد تم تجديد موعد يتم خلاله عودة بدل غلاء المعيشة 2022، وسوف يكون في الأيام القليلة القادمة من الشهر الجاري تحديدًا في يوم 21 أبريل 2022 م، إلى جانب صرف رواتب مستحقي الضمان الاجتماعي الجديد.

كما أعلنت الوزارة بأنه سيتم تطبيق عودة بدل الغلاء من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالضغط هنا وذلك لدراسة مدى آثار هذا الأمر على الدولة السعودية أو حسب ما تراه من مقتضيات الحياة بالنسبة للمستفيدين، مع العلم بأن بدل الغلاء ينقسم على الأفراد المُشتغلين بالأعمال الإدارية والتعليمية وأيضًا أصحاب المعاشات.

الرواتب المقرر صرفها للمستفيدين من بدل غلاء المعيشة

قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ارجاع بدل غلاء المعيشة وصرف مبالغ لمستحقي عودة بدل غلاء المعيشة 2022 سواء لأصحاب المهن الإدارية أو أصحاب المعاشات المتقاعدين وذلك على النحو التالي:

صرف بدل الغلاء لأصحاب المعاشات والمتقاعدين بقيمة مالية تصل إلى 192 مليار ريال سعودي.

صرف مساعدات بمبالغ يصل قدرها إلى 2 مليار ريال سعودي.

كما سيتم صرف مبالغ للمواطنين الذين لديهم عجز في دفع فواتير الكهرباء بدعم مالي قدره 104 مليار ريال سعودي.

صرف مبلغ مالي قدره 1400000 ريال سعودي على الرواتب لمستحقي المساعدة من الضمان الاجتماعي.

الشروط الواجب توافرها للحصول على بدل غلاء المعيشة

أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة إلى أنه يلزم توافر عدة شروط في حال عودة بدل غلاء المعيشة 2022 تتمثل فيما يلي: