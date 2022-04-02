منصة سلفة الالكترونية تمويلك الشخصي منها في شهر رمضان 5000 ريال سعودي وفي خلال ربع ساعة فقط

وبمناسبة شهر رمضان الكريم ؛ فمن خلال موقعنا موقع ثقفني نحب أن نوجه لكل متابعينا كل عام والامة العربية والاسلامية بخير . ويعود عليكم جميعا تلك الايام بالخير واليمن والبركات . أما بعد وبمناسبة أن هل علينا شهر رمضان . فقد قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق منصة سلفة الالكترونية . والتي كان الهدف الأساسي من إطلاقها ؛ هو تقديم الدعم المالي لجميع المواطنين السعوديين . فانه إذا كنت حاملا للجنسية السعودية فلا تقلق فأنت في يد حكيمة تدير شئون البلاد . فإن تلك الدعم لا يقدم فقط الا لمن هم فقط حاملي الجنسية السعودية . وانه منذ إطلاق منصة سلفة الالكترونية التي يمكنك من خلالها الحصول على دعم مالي بمبلغ 5000 ريال سعودي .

وكذلك أيضا مش هتتخيل المدة التي تقدر تحصل فيها على تلك السلفة . فإن منصة سلفة هي أسرع منصة تمويلية داخل المملكة العربية السعودية . والتي من خلالها يمكنك في 15 دقيقة فقط أن تحصل على تمويلك . منصة سلفة تقدم هذا الدعم لكافة الاطياف سواء رجال او نساء داخل المملكة العربية السعودية . منصة سلفة هي شركة معتمدة تقنية . وكذلك هي مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي . وان كافة التمويلات المقدمة منها تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية . فأنه لجميع المتقدمين على تلك السلفة لا تقلق حيال شرعية هذا التمويل . وكذلك أيضا أن التمويل المقدم من سلفة يتبع هامش ربحي بسيط . وقد عملت الحكومة السعودية بإدارتها الحكيمة على مساعدة جميع أطياف الشعب لمواطنين السعودي . وذلك في تقديمها منصة سلفة التي يقوم العديد من المواطنين السعوديين بالبحث عن عن كيفية التسجيل ومعرفة كافة الشروط ليتمكنوا من الحصول على تلك السلفة . وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الاجتماعي . وقد جاء هذا لمجابهة صعاب الحياة والظروف الاقتصادية التي تحارب الجميع حول العالم . من انتشار فيروس كورونا واتباعها من الظروف العصيبة . لذا ومن خلال مقالتنا نوضح لحضراتكم كيفية التسجيل على منصة سلفة الالكترونية .

اعرف الشروط التي حددتها منصة سلفة الالكترونية

يجب على كل متقدم على منصة سلفة الالكترونية للحصول على 5000 ريال سعودي . معرفة الشروط التي يجب توافرها به . وكذلك السعي وراء توافرها لكي يمكنه الحصول عليها . وهي كالاتي :

اولا: يجب على كل متقدم أن يكون سعودي الجنسية وان يكون أيضا مقيما بصفة دائمة داخل المملكة العربية السعودية . يكون المواطن السعودى مقيم على أراضي المملكة العربية السعودية، اى يكون حاملا الجنسية السعودية. ثانيا: أما بالنسبة لعمر المتقدمين على السلفة . فأنه يجب أن يتراوح عمرهم ما بين ١٨عاما و ٦٠ عاما. أي بمعنى آخر أن يكون كاملين الاهلية . ثالثا: كذلك يجب أن يكونوا من العاملين في احدى القطاعات داخل المملكة العربية السعودية الحكومية أو الخاصة.

اعرف كيفية التسجيل والحصول على تمويلك من منصة سلفة

اولا / قم بالدخول على الموقع الرسمي لمنصة سلفة الالكترونية . ثانيا / بعدها قم مباشرة بتسجيل الدخول على المنصة من خلال كتابة بياناتك الشخصية وذلك بشكل صحيح . ثالثا / أما عقب ذلك قم بالضغط على كلمة طلب التمويل . رابعا / ومن ثم قم بالضغط على أيقونة تمويل شخصي . وهنا تستطيع تحديد مبلغ التمويل الذي تحتاجه وكذلك تحديد المدة التي تناسبك في التقسيط .

ومن خلال مقالتنا تلك عبر موقعنا موقع ثقفني . فقد عرضنا علي حضراتكم اسهل طريقة للتسجيل علي منصة سلفة الالكترونية السعودية . ليمكنك بكل سهوله الحصول علي سلفتك 5000 ريال سعودي . لكم منا دوما التوفيق والنجاح والسهوله في الحصول علي مبلغ التمويل الذي تريدون الحصول عليه .