صرح بنك الراجحي عن طرح بطاقة فيزا الراجحي 3000 مميزاتها وطريقة الحصول عليها، والتي تعتبر أحد أهم البطاقات التي تم إتاحتها للجميع وهي تمكن الجميع من استعمالها في العديد من الأمور والتي تتمثل في إمكانية استخدامها في الشراء من أي مكان، كما أنها تمنح العملاء العديد من المميزات التي تتمثل في توفير الراحة وتوفير الوقت والجهد بجانب الخصومات الكثيرة.

بطاقة فيزا الراجحي 3000

من الجدير بالذكر أن بنك الراجحي يسعى طوال الوقت لمنح العملاء كل ما هو جديد ومميز لهذا فقد قام على تقديم بطاقة فيزا الراجحي 3000 مميزاتها وطريقة الحصول عليها، حيث أنها تمنح العملاء الكثير من الخصومات والتخفيضات التي تمنح العميل الشعور بالراحة من خلال الاستفادة بالكثير من الخدمات، ويمكن حصر مميزات فيزا الراجحي 3000 فيما يلي:

تمنح فيزا الراجحي لكافة العملاء إمكانية الحصول على استرجاع ملء صغير وذلك من خلال خاصية فوري البيع بالتجزئة.

كما أنها تتيح للعملاء الشعور بالاطمئنان حيث يمكن تخزين الأموال بها أثناء السفر واستعمالها في شراء كافة الاحتياجات.

بجانب أن العملاء من خلالها يمكن الحصول على أسعار جيدة أثناء عملية صرف مختلف العملات بدول الخليج.

علاوة على أنها تقدم لك خصومات هائلة يمكنك الحصول عليها من خلال التعامل مع متاجر معينة قد تصل إلى 50 متجر.

وأيضًا من أفضل ما يميز فيزا الراجحي 3000 أنها متاحة لدى أي فرع مصرفي تابع للراجحي.

خطوات الحصول على بطاقة فيزا الراجحي 3000

أُتيح للجميع إمكانية الحصول على فيزا الراجحي 3000 عبر خدمة المباشرة للأفراد وهي احد الخدمات المتاحة لدي موقع الراجحي، ولكن يتطلب من العملاء إتباع الخطوات البسيطة التالية: