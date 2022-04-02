نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تتعلق بالهوية الوطنية.. الأحوال المدنية ترد على 5 أسئلة هامة تؤرق المواطنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة ردت وزارة الداخلية على أهم المعلومات والشائعات التي وردت خلال الفترة الأخيرة من تحديد الهوية الوطنية، وفي سؤال ورد إلى مكتب حالة المواطن حول تمديد الهوية الوطنية قبل انتهاء صلاحيتها، استفسارات الجمهور والتطبيق اللاحق للاكتشاف، وفي هذا المقال سوف نتناول معكم كل ما يدور في أذهانكم من تساؤلات والرد عليها وفقا للقرارات الصادرة من الأحوال المدنية، نرجو منكم متابعة المقال بعناية.

الأحوال المدنية ترد على 5 أسئلة هامة تؤرق المواطنين

في بيان من الحساب الرسمي للمدونات الصغيرة تويتر، أجاب مكتب تسجيل المواطنين التابع لوزارة الداخلية على خمسة أسئلة تتعلق بمختلف القضايا المتعلقة بالهوية الوطنية، من بين الأسئلة المتعلقة بالجنسية.

هل يمكن تجديد الهوية الوطنية قبل انتهاء صلاحيتها؟

تنص وكالة حالة المواطنين في وزارة الداخلية على أنه يمكن تجديد بطاقات الهوية الوطنية لمدة تصل إلى 6 أشهر قبل انتهاء صلاحيتها، أو 180 يومًا.

وأن تجديد الهوية الوطنية لا يتطلب منك إحضار صورة شخصية أو ملء نموذج، وفي حالة تسجيل الصورة والبصمة في النظام.

والسؤال الوارد هو: لقد أبلغت ووجدت فقدان هويتي الوطنية من خلال خدمة الرسائل لمنصة أبشر، ما هي خطوات التبليغ عنه؟

وكان الرد كما يلي: أوضحت وزارة الداخلية أنه إذا تم إبلاغك بفقدان بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بك، فسوف تحتاج إلى إعداد تقرير واستكمال الإجراءات وإصدار وثيقة جديدة.

هل يمكن استخراج بدل تالف في مدينة واستخراجها في أخرى؟

قالت وكالة وضع المواطن إنها يمكنها إصدار أو تجديد بطاقة هوية وطنية تالفة أو مفقودة في مدينة واستلامها في مدينة أخرى.

هذا لأنه يمكن الحصول على هوية المواطن من أي مكتب حالة مواطن قبل عملية النسخ تم ذلك، لكن لا يمكنك تغيير موقع الالتقاط.

هل يمكن تفويض شخص للحصول على بطاقة الأحوال المدنية؟

وفقًا لمكتب التسجيل، يمكنك المصادقة على الشخص الذي يتلقى البطاقة نيابة عنك أو إخطار الموظف قبل عملية النسخ من خلال خدمة المصادقة الإلكترونية لمنصة أبشر.

نرجو ان يكون ما قدمناه لكم مفيدًا وإذا كان لديكم المزيد من الاستفسارات نحن في انتظارها وسيتم الرد عليكم على الفور بالإجابة.