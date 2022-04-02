نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 29 مارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة عقد بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس الجاري، اجتماع هام لمجلس وزراء المملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وناقشوا العديد من القضايا المهمة التي تؤثر على مصالح مواطني وموظفي المملكة، وتضمن القرار قرارا بمنح الموظفين بدل فحص الطب الشرعي والعديد من القرارات الأخرى التي نوقشت خلال الاجتماع.

جلسة مجلس الوزراء اليوم

ركز الذين حضروا مؤتمر اليوم على الهجمات الوحشية التي يشنها الحوثيون على العديد من المناطق الخاصة بالمملكة.

حدث ذلك بدعم من إيران، العدو الأول للمملكة العربية السعودية، وأكد المجلس إدانته الكاملة لجميع أعمال التخريب التي ترتكبها الجماعات الإرهابية.

كما يتطرق المجلس إلى الأزمة العالمية بين روسيا وأوكرانيا ويستكشف بشكل كامل مسار الحوار بين أطراف النزاع حتى يتم التوصل إلى حل سلمي يرضي جميع أطراف النزاع، وأؤكد مجددًا أنني أؤيد ذلك.

قرارات مجلس الوزراء في جلسة اليوم الثلاثاء 29 مارس:

في اجتماع يعقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، ستناقش القرارات التالية أمام الملك سلمان بن عبد العزيز، ولي أمر الحرمين الشريفين، حفظه الله.

الموافقة الكاملة من وزير الطاقة أو وكلائه المتفق عليها مع الجانب البحريني على مشروع اتفاقية التعاون في قطاع الطاقة القائمة بين المملكة العربية السعودية ودولتها الشقيقة مملكة البحرين.

تمت الموافقة على موافقة كاملة من وزير البيئة والموارد المائية والزراعة أو وكلائها مع جامعة Gorneso Hotness للعلوم والتكنولوجيا في بولندا لتحلية المياه المالحة.

موافقة وزير الثروة المعدنية الصناعية أو وكلائها بموجب اتفاقية مع جمهورية مصر العربية لتنمية الصادرات غير الأولية.

الموافقة على بدء التعاون بين الجهاز الوطني للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للأمن السيبراني لمملكة البحرين

في مجال الوثائق والمحفوظات المعتمدة للأمين العام لمركز ارشيف الوثائق الوطني او وكلائه بموجب اتفاقية مع دول العراق الشقيقة بشأن التعاون بين مركز ارشيف الوثائق الوطنية بالمملكة العربية السعودية والمكتبة والمحفوظات الوطنية العراقية.

الموافقة على مدفوعات الموظفين عن بدلات ممارسة الطب الشرعي، اعتماد رتبتين (14) وتعيين مفوض في الوظيفة لكل مما يلي: