الشروط الواجب توافرها للتسجيل في برنامج حساب المواطن

حساب المواطن أكد على مجموعة من الشروط الأساسية لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، وقد تجد الإشارة إلى أن المواطن السعودي الجنسية مؤهلاََ لكي يتم صرف الدعم المادي الشهري المخصص للمستفيدين المستحقين، وهذا لم تصله هذه الدفعة، في هذه الحالة يجب على المستفيد أن يقدم طلب الاعتراض على عدم صرف دفعة حساب المواطن للمستفيدين، وأضاف إلى ذلك أن موعد أقصاه 90 يوماً من تاريخ الاستحقاق، حيث أن نقوم بتوضيح على أن أن يكون الحسابات البنكية للمستفيدين ابتداء من يوم 10 مارس الجاري 2022م وأضاف إلى ذلك التأكد من إيداع الدعم الشهري لمستفيدي حساب المواطن، في حالة التأكد من الأهلية والاستحقاق من الدعم المادي، لا بد من أن يصل الدعم في الموعد المحدد، وبناءا على ذلك يوجد مشكلة في عدن نزول الدعم المادي، ولذلك سوف نوضح أسباب عدم نزول الدعم المادي لمستفيدي حساب المواطن.

الشروط الأساسية للتسجيل في حساب المواطن :

يجب على المستفيد أن يكون سعودي الجنسية. يجب على المستفيد أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل المملكة. يجب على المستفيد أن يزيد من العمر 18 عاماً ويقل عن 35 عاماً. يجب على المستفيد أن يكون لأسرة سعودية الجنسية، ويُستثنى من ذلك شرط 35 عاماً. يجب على المستفيد أن تكون المرأة أرملة أو مطلقة وتعول أبناء أقل من 18 عاماً. يجب على المستفيد أن لا يكون لديه اي سجلات تجارية أو عقارية. يجب أن لا يتخطى الدخل الشهري الحد المسموح به. يجب على المستفيد أن يكون لديه مصدر دخل آخر. يجب بعد ذلك أن تكون كافة الوثائق والمستندات المطلوبة.

كيفية تقديم الاعتراض على حساب المواطن :

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن للمستفيدين بالمملكة. يجب بعد يجب تسجيل كافة المعلومات والبيانات المطلوبة والتأكد من دقتها. يجب على المستفيد ذكر أسباب الاعتراض. يجب بعد ذلك النقر على أيقونة “تقديم الاعتراض”.

أسباب عدم صرف دفعة شهر مارس 2020م :