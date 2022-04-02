نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف إيداع معونة الملك سلمان وزيادة قيمتها وإعداد دراسة لصرف “بدل غلاء المعيشة والعلاة السنوية” في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف إيداع معونة الملك سلمان وزيادة قيمتها لرمضان هذا العام، كما عادت للواجهة والاهتمام “بدل غلاء المعيشة” وكذلك “العلاوة السنوية” للعاملين بالمملكة، وبدأ التساؤل والاستفسار عن متى موعد صرف ونزول إيداع بدل غلاء المعيشة 1443، وهل سيتم إعادة العمل به من جديد،، وإعادة العلاوة السنوية التي تم توقف صرفها منذ سنوات، كمل بدأت المطالبات والمناشدات بصدور أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز بإعادة بدل غلاء المعيشة والعلاوة السنوية، ويرجع ذلك لصعوبة الحياة لدى الكثير من الأسر السعودية خاصة الفقيرة منها والأشد حاجة لدعم إضافي لمواجهة ظروف الحياة القاسية في ظل ارتفاع الأسعار للسلع الرئيسية التي لا تستغنى عنها أي أسرة حتى الفقيرة منها.

موعد صرف إيداع معونة الملك سلمان وزيادة قيمتها و”بدل غلاء المعيشة والعلاوة السنوية”

تجدر الإشارة إلى أن فئات عديدة من العوائل والأسر والمواطنين ولم يعد يكفيهم الدعم الذي يقدمه الضمان الاجتماعي،خاصة بعد استبعاد بعض المواطنين من عائل إلى تابع، وتقلص الدعم الذي يحصل عليه إلى النصف، ومن أمثلة ذلك المطلقة التي تسكن مع والديها هي وأبنائها، فجميعهم تحول إلى تابع لواد المُطلقة، وهناك أمثلة عديدة أخرى، ومع اشتداد الظروف الاقتصادية للعديد من الأسر السعودية، بدأت المطالبات بإعادة العمل بنظام “بدل غلاء المعيشة” وكذلك صرف دعم إضافي في صورة علاوة سنوية يتم صرفها لأصحاب الدخل المحدود.

معونة الملك سلمان “المكرمة الملكية” لمستفيدي برامج الضمان

ومن الجدير بالذكر أنه يتم الإعداد لصرف معونة رمضان، وهي الإعانة التي يأمر بصرفها خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز”، وذلك لمستفيدي برامج الضمان الاجتماعي المطور والقديم، وكذلك لمستحقي التأهيل الشامل وأصحاب رواتب ومعاشات التقاعد وغيرهم من مستحقي دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

موعد صرف المكرمة الملكية في رمضان hrsd.gov.sa

هذا ولم يتم حتى الآن تحديد موعد صرف ونزول إيداع معونة الملك سلمان في رمضان، وفي حال لن يتم صرفها خلال الساعات لقادمة مع راتب الضمان الاجتماعي، فمن المتوقع أن يتم صرفها بعد أسبوع من بداية الشهر الفضيل، وهو كما حدث في رمضان من العام الماضي، حيث تم نزول معونة الملك سلمان في العام الماضي يوم 8 رمضان 1442.

قيمة حصة العائل والتابع في معونة الملك سلمان الملكية

أيضا لم يتم تحديد مبلغ محدد لحصة العائل والتابع في معونة الملك سلمان الملكية لشهر رمضان الحالي، إلا أن جميع التوقعات تُشير إلى زيادة المبالغ المُخصص للمكرمة الملكية هذا العام عن سابقاتها في الأعوام السابقة، وتجدر الإشارة إلى أنه في رمضان الماضي صدر الأمر الملكي بتخصيص مبلغ مقداره 1.9 مليار ريال للمستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي، وتم توزيع هذا المبلغ كما يلي:

1000 ريال لعائل الأسرة.

500 ريال لكل تابع.

الحد الأقصى لكل أسرة مها بلغ عدد التابعين بها 3000 ريال.

متى موعد صرف ونزول بدل غلاء المعيشة وهل ستعود العلاوات والبدلات السنوية

حسب ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تُشير إلى أن هناك دراسة تخص عودة صرف بدل غلاء المعيشية، وتتم الدراسة بالمشاركة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية hrsd.gov.sa، ووزارة المالية السعودية، كما تشير بعض المصادر ذات الصلة أن إعادة صرف بدل غلاء المعيشة ستكون بتوجيهات من صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين، والدراسة تأخذ في الاعتبار تأثير صرف بدل غلاء المعيشة على الموازنة العامة للمملكة، وفي حال الموافقة بصرفها سيتم عرضها على خادم الحرمين الشريفين ليأمر بعودة صرف بدل علاء المعيشة.