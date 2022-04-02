نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكرمة التأهيل الشامل sso.hrsd.gov.sa توقيت الرواتب 1443 شروط استحقاق المكرمة الملكية في المقال التالي
مكرمة التأهيل الشامل sso.hrsd.gov.sa التسجيل الإلكتروني للحصول عليها وتحديث البيانات لذي يقوم بضمان الاستحقاق الشهري للراتب، كما يتم شمول أصحاب التأهيل الشامل في رواتب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشهرية وأيضا المبالغ المخصصة لمستفيدي الوزارة للعطية الخاصة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين في شهر رمضان 1443.
مكرمة التأهيل الشامل sso.hrsd.gov.sa توقيت الرواتب 1443 شروط استحقاق المكرمة الملكية
تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشمول مستفيدي الوزارة ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق في صرف الرواتب الشهرية والخدمات الخاصة بهم في بالاتفاق مع العديد من الوزارات، وتهدف الوزارة بأن يتم خدمات مميزة لتلك الفئة ليحصلوا على الدعم اللازم من المؤسسات الحكومية والتي تتلخص الخدمات فيما يلي:
- توفير رواتب شهرية لمشمولي الضمان المطور والتأهيل الشامل.
- تقوم بتوفير الإسكان التنموي لمشمولي الضمان والذي يكون بأسعار تفضيلية وطرق سداد سهلة.
- يكون للموظفين حظ في رواتب الضمان على أن يكون للموظف راتب أقل من 1100 ريال.
- يجب أن يقوم العاطلين عن العمل راتب إذا التحقوا ببرامج التدريب والتأهيل الخاصة بالوزارة.
- تشمل مستفيدي الوزارة في كل عام المكرمة الملكية مضافا إليها حساب المواطن، ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق الضمان.
موعد استحقاق المكرمة الملكية (الضمان المطور – حساب المواطن – التأهيل الشامل)
|استحقاق المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان وموعد تسلم الراتب
|يستحق مستفيدي الضمان الراتب لهذا الشهر في 3 أبريل 2020 – 2 رمضان 1443، ويتم إيداع المكرمة في 27 رمضان 1443.
|موعد راتب حساب المواطن وتوقيت المكرمة الملكية
|يتم صرف راتب حساب المواطن الأحد 10 أبريل 2022 وتصرف المكرمة في 27 رمضان 1443.
|صرف راتب التأهيل الشامل وإيداع المكرمة الملكية
|يصرف راتب التأهيل الشامل والكرمة الملكية مجتمعين في 27 أبريل 2022.
الاستعلام عن إيداع راتب التأهيل والمكرمة (أبريل 2022)
- يقوم المستخدم بالتسجيل في البداية على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- يتم الحصول على رقم سري للدخول فيما بعد.
- يقوم بالدخول على المنصة الوطنية الموحدة.
- يتم اختيار طريقة تسجيل الدخول.
- يقوم بتسجيل رقم الهوية الوطنية والرقم السري.
- لمستفيدي التأهيل الشامل يتم الدخول على رابط الاستعلام عن إعانة.
- يتم تسجيل رقم المستفيد.
- يقوم بتسجيل رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق.
- يبدأ هنا البحث.
- كما يمكن الاتصال والاستعلام على رقم الوزارة 0114778888 .
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