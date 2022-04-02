نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف حساب المواطن شهر رمضان 1443 ca.gov.sa لمستحقيها بالسعودية أبريل 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف حساب المواطن شهر رمضان 2022 الدفعة 53 أبريل 2022 سيتم بدء إيداعها رسميًا في حسابات المستحقين مكتملي الأهلية يوم الأحد 9 رمضان 1443هـ الموافق 10 أبريل 2022 وفق الموعد الدوري الشهري للصرف اليوم العاشر من كل شهر ميلادي مع العلم أنه يتم تقديم اليوم أو تأخيره يوم في حال إن وافق يوم 10 ميلادي إجازة رسمية أو عيد وطني أو عيد تأسيس أو أعياد أخرى كما أوضح البرنامج طرق الاستعلام عن الدفعة المستحقة وشروط الأهلية، والجدير بالذكر أيضًا أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها للمستفيدين منذ إطلاق البرنامج، تقدر بحوالي 113 مليار ريال سعودي حتى صرف الدفعة 53 لشهر أبريل 2022.

كيفية الاستعلام عن صرف حساب المواطن شهر رمضان 1443

وللاستعلام عن موعد حساب المواطن وفق آخر مستجدات برقم الهوية الوطنية، للمستفيدين كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

أولًا القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي رابط حساب المواطن.

كذلك تسجيل البيانات الخاصة بالمستفيد.

ثم القيام بتسجيل رقم الهوية، وكلمة السر الخاصة بالمواطن المستفيد.

في النهاية الضغط على خانة الاستعلام، وسوف تظهر جميع التفاصيل الخاصة بالمستفيد عن الدفعة 53 لحساب المواطن.

حساب المواطن العمل الحر وفق ضوابط لبرنامج الجديدة 1443

إضافة لما سبق ذكره فإن برنامج حساب المواطن بالمملكة علق إضافة أو استقبال مستفيدين جدد من الدعم منذ الدورة 28 شهر مارس للعام 2020م، وأضاف العديد من الضوابط للاستحقاق نذكرها كالتالي:

أولًا إفصاح الأفراد المستقلين لجميع المستندات التي تثبت الاستقلالية بالمسكن.

كذلك لكل فرد تم 18 عام يجب عليه رفع الإثباتات التالية:

صورة من عقد إيجار من منصة إيجار. صك من ملكية السكن المقيم به. ولاستمرار الدعم كفرد مستقل يجب تقديم مستند إثبات اسكن الجامعي، أو أحد المعاهد ، أو أحد الكليات العسكرية. في النهاية تم طلب تحديث بيانات الأفراد المستقلين بإرفاق المستندات المطلوبة لاستمرار صرف الدعم.

أسباب إيقاف أو تجميد حسابات المستفيدين من البرنامج بالمملكة

ومن أسباب إيقاف حساب المواطن من البرنامج وتجميده ذكرها كالتالي:

عدم تصحيح المستفيد للبيانات وتحديثها.

التأخر في تقديم الاعتراض على التجميد، خلال الفترة المسموحة والمحددة ب90 يوم، والذي يؤدي إلى توقف الحساب.

كما نذكر أنه لا تؤثر عدم أهلية التابع على أهلية المستفيد ففي حال كان التابع مسجون، والمستفيد تنطبق عليه جميع الشروط الخاصة ببرنامج حساب المواطن فلا يؤثر ذلك على المستفيد.