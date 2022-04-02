التسجيل فى منصة جود الإسكان للحصول على دعم سكنى ودعم الايجار 1443

التسجيل فى منصة جود الإسكان للحصول على دعم سكنى المجاني 1443 حيث يمكن للمستفيدين من منصة جود الحصول على الدعم المقدم من الحكومة السعودية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً حيث حددت الوزارة الفئات المستفيدة من الدعم السكنى والذين يحق لهم التسجيل فى منصة جود وهناك أيضا شروط منصة جود للتسجيل يجب استيفائها للحصول على المساعدات المقدمة من منصة جود الإسكان وطريقة التسجيف فى جود الإسكان تم بشكل الكتروني عن طريق رابط منصة جود الإسكان 1443.

طريقة التسجيل فى منصة جود الإسكان 2022

الدخول على رابط منصة جود الإسكان الالكتروني الرسمي.

ثم النقر على خيار ” حسابي” فى اعلى صفحة جود الرسمية.

وبعد ذلك النقر على خيار ” تسجيل الدخول”.

وأيضا يجب ادخال رقم الجوال الشخصي فى الخانة المخصصة له.

وبعد ذلك الضغط على خيار دخول حتى تصلك رسالة على الجوال تحتوى على كود التحقق.

ثم يتم كتابة الكود فى المكان المخصص له لتأكيد خطوات التسجيل.

وبعدها يتم ادخال البريد الإلكتروني ثم كتابة كلمة مرور قوية يمكن تذكرها.

وأخيرا الضغط على خيار تسجيل الدخول فى منصة جود.

شروط منصة جود الإسكان للدعم السكنى

يجب ان يكون المسجل مواطن سعودي الجنسية.

كذلك يجب تسجيل المواطن فى منصة سكنى.

أيضا يجب ان لا يتجاوز عدد افراد اسرة المواطن عن خمسة افراد.

ثم يتم تقديم مستند تفصيلي يحتوى على بيانات دخل المواطن الشهري.

التسجيل للمواطن الذ لا يمتلك سكن دائم بالمملكة.

كذلك يجب ان لا يكون المواطن قادر على توفير سكن ملائم.

أيضا يجب تسجيل المواطن فى الجمعيات الخيرية الاهلية التي تتعاون مع منصة جود.

الفئات التي تستحق دعم منصة جود الإسكان

تقوم منصة جود على توفير السكن الملائم للمحتاجين وذلك وفق شروط يجب توافرها فى المتقدم بطلب مساعدة فى جود الإسكان ويتم التحقق من استحقاق المواطن عن طريق قاعدة البيانات المتواجدة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي او عن طريق بيانات المستفيدين من الجمعيات الاهلية التي تتعاون مع منصة جود الإسكان وذلك عن طريق تقديم نموذج بحث اجتماعي للحالات ويمكن التأكد من استحقاق الشخص للدعم المقدم من منصة جود عن طريق الدخول على صفحة تأكد من استحقاق دعم جود الإسكان 1443.