نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاة التراويح في السعودية اليوم أول أيام رمضان وفقًا لإمساكية رمضان 1443 في المقال التالي
صلاة التراويح ذو أهمية كبيرة عند المسلمين، ويتم أدائها في أول ليلة لحلول شهر رمضان وذلك حتى أخر ليلة في الشهر الكريم، تؤدى صلاة التراويح في الحرم المكي خلف نبغة من أئمة المسجد الحرام ذات الصوت العذب والهاديء، وقد تم منع بث صلوات التراويح لهذا العام على شاشات التلفزيون وذلك بسبب التشويش الناتج عن تداخل أصوات المساجد القريبة مع بعضها أثناء أداء الصلاة، الأمر الذي احدث جدلًا كبيرًا بين المواطنين ورجال الدعوة والعلماء ورجال الدين داخل المملكة العربية السعودية.
موعد صلاة التروايح في السعودية اليوم
تبدأ صلاة التراويح في السعودية في تمام الساعة السابعة وخمس وثلاثين دقيقة مساءًا، وتستمر فقط لمدة لا تتجاوز الثلاثون دقيقة في جميع مدن المملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الشؤون الإسلامية مع ضرورة متابعة امساكية شهر رمضان الكريم ٢٠٢٢ لوجود اختلاف طفيف في الوقت خلال الأيام المقبلة من الشهر الكريم.
وقت صلاة التروايح
هناك معتقدات خاطئة تراود أذهان البعض فيما يخص وقت صلاة التراويح، حيث جرت العادة على اعتقاد أن وقت صلاة التراويح من الضروري أن يكون عقب صلاة العشاء مباشرًة، ولكن هذا ليس بصحيح، حيث أن موعد صلاة التراويح يمتد من بعد صلاة العشاء وحتى موعد صلاة الفجر، وذلك لأن صلاة التراويح من السنن التي تؤدى بعد أداء الفرائض اليومية.
فضائل صلاة التراويح
تتعدد فضائل صلاة التراويح عند المسلمين، لذلك يحرصون بشكل دائم المواظبة عليها على مدار شهر رمضان، وفيما يلي نذكر تلك الفضائل:
- صلاة التراويح سبب في قبول دعوات العبد وغفر الذنوب.
- صلاة التراويح كاملة تعادل ثواب قيام الليل.
- تقوى من ايمان المسلم.
- أداء صلاة التراويح طوال شهر رمضان وخاصًة في ليلة القدر يكسب المسلم ثواب كبير حيث ذكرها الله تعالي في قوله” خير من ألف شهر”.
- تعظيم أجر المسلم عند الله، لأن صلاة التراويح تعتبر من صلوات قيام الليل التي ترفع العبد منزلة أقرب إلى الله وهى منزلة الشهداء.
- يأتي فضل صلاة التراويح استنادًا إلى قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم” أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل”.
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