متاح الآن 60,000 ريال منتج آهل بالتقسيط بدون كفيل وبلا فوائد مالية وبلا رسوم

متاح الآن عبر بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية توفير قرض منتج آهل السعودي الذي يمتاز بأنه مطابقًا مع أحكام الدين الإسلامي بالسعودية حيث يقدم التمويل بمبلغ 60,000 ريال بدون فوائد مالية بالتقسيط شهريًا حتى خمسة سنوات لذلك يعتبر هذا التمويل من أفضل التمويلات المتاحة في المملكة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين ولكن يحتاج منتج آهل بعض الشروط والضوابط المطلوبة ومنها الحصول على تمويل مسبق من بنك التنمية الاجتماعية مثل تمويل الأسرة أو الزواج أو الترميم ثم بعدها التقديم الإلكتروني على قرض آهل بدون فوائد بأقساط شهرية ميسرة حتى 60 شهر كما يمتاز التمويل بأنه بدون الحاجة إلى كفيل غارم في حالة إذا كان المتقدم سعودي الجنسية ويعمل في القطاع الحكومي بموافقة بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

أهم شروط التقديم الإلكتروني على منتج آهل التمويلي في السعودية

يحتاج منتج آهل التمويلي التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية توفير دخل ثابت شهري لا يتعدى 12,500 ريال للموافقة على طلب التمويل كما يحتاج التمويل بعض الشروط والضوابط اللازمة للحصول على المزايا التمويلية الهامة ومنها الحصول على التمويل بدون فوائد مالية كذلك بدون رسوم إدارية إضافية على المبلغ التمويلي المسموح بيه الذي يصل إلى 60,000 ريال سعودي وإليكم الآن كافة الشروط الواجبة لدى منتج آهل السعودي كما يلي بالتفصيل:

يشترط منتج آهل التمويلي الميسر توفير موافقة الكفيل الغارم من جميع الفئات المتقدمة ماعدا موظفي الحكومة السعودية غير مطلوب منهم توفير موافقة الكفيل.

كذلك التمويل يحتاج دخل شهري ثابت لا يزيد عن 12,500 ريال سعودي كشرط أساسي للموافقة على قرض آهل السعودي بالمملكة.

العمر المناسب الآن للتقديم الإلكتروني على منتج آهل يبدأ من 18 عام حتى 60 عام كحد أقصى للتقديم عليه لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

كذلك يجب سداد كافة الأقساط الواجبة على التمويل في موعدها المحدد عبر بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

مميزات الحصول على برنامج منتج آهل السعودي بالمملكة