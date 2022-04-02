تكشف التأمينات في المملكة العربية السعودية أهلية وآلية صرف تعويض نظام ساند ضد التعطل١٤٤٣

المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية حددت موعد لصرف معاشات المستحقين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ،وهو اليوم الأول من كل شهر ميلادي ،كما حددت أيضا رواتب نظام ساند ضد التعطل عن العمل التابع لها ،وقد تم وضع لافتة إلي التعويض يصرف بواقع ستين في المية (٦٠%) من الأشهور الثلاثة الأولي من متوسط الأجور ،وإستفادة العاملين في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية،وجميع المتضررين من أزمة جائحة فيرس كرونا ،وذلك بأمر ملكي حتي عبور ،وأنتهاء هذه الأزمة.

الشروط الواجب توافرها لصرف دفعات نظام ساند ضد التعطل في المملكة العربية السعودية

من الشروط الواجب توافرها في المستفيدين من صرف تعويض ساند ،بنسبة خمسين في المية (٥٠%) عن الأجور بالمملكة العربية السعودية ،وذلك عن الأشهور المتبقية.

يجب أن يكون المستفيد من أصل ومنشأ سعودي

ألا يزيد عمر المستفيد عن ستون عاما

يحب أن يكون المستفيد مقيم بالمملكة العربية السعودية بشكل دائم

يجب على المستفيد الا يتقاضي دخل أخر ،ويكون قادر على العمل

يجب أن يكون المستفيد من ضمن المسجلين بالموارد البشرية

يجب أن يكون جاد في البحث عن عمل،وأيضا يتبع تعليمات الوزارة المحددة

لا يجوز أن يكون مفصول عن العمل لأي سبب شخصي

خطوات التحقق من الأهلية لنظام ساند في المملكة العربية السعودية

وضعت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتاعية في المملكة العربية السعويدة عدة خطوات للتحقق إلكتروني من الأهلية في نظام صرف تعويض ساند ،وهذه الخطوات هي:

يجب أولا تسجيل الدخول عبر رابط المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعوية ملئ الحقول بالبيانات الشخصية المطلوبة،مثل كتابة أسم المتخدم ،ورقم الهوية كتابة رقم السجل المدني المطلوب تسجيل رمز التحقق وأخيرا : يتم الضغط علي زر التحقق الأن.

ونحن بصدد مسألة هامة تشغل فكر المواطن السعودي في صرف تعويضات عن الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كرونا،والعمل على حل مناسب للخروج من أضرارها ،ونحن موقع ثقفني نشكر الحكومة السعودية على بذل جهودها في صرف تعويضات تناسب المواطن السعودي ،في ظل جائحة فيروس كرونا العالمية، وسد متطلبات ،وإحتياجات المواطن السعودي.