موعد اذان المغرب اليوم في المملكة العربية السعودية اول يوم رمضان 1443 بأنحاء أرجاء المملكة

منذ أن أعلنت دار الإفتاء داخل المملكة العربية السعودية عن ظهور هلال رمضان المبارك وبدأ جميع المسلمين داخل المملكة بالبحث عن مواعيد الصلوات في شهر رمضان الكريم خصوصاً الفجر والمغرب، والذي أعلنت الجهات المسؤولة عن أول أيام رمضان وهو الموافق ٢ من شهر أبريل لعام ٢٠٢٢، حيث جاء هذا الشهر لينشر السعادة والحب ويقرب العائلات من بعضها البعض، حيث يجتمع العائلات على مائدة الإفطار في رمضان وينتشر الضحك والمرح على المائدة، بالإضافة إلى الثواب العظيم لكل صائم في رمضان المبارك، لذا لن نبخل عليكم بكافة المواعيد التي تختص صلوات اليوم من فجر وظهر ومغرب وعشاء وبداية الشروق في هذا المقال، كل ما عليك فعله هو متابعة السطور الآتية وسنقدم بالتأكيد كافة البيانات بالدقائق فتابعونا عبر موقعنا المميز ثقفني.

موعد اذان المغرب في المملكة العربية السعودية

الكل في انتظار أسعد وأجمل الأيام التي تملئ قلوبنا بهجة وسعادة ونفوس راضية هي أيام شهر رمضان المبارك، فهل هلاله علي جميع الأمة الإسلامية والكل يريد معرفة مواعيد الإفطار وسنتعرف هنا علي موعد صلاة المغرب في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان ١٤٤٣ ومعروف أن هناك اختلاف في مواقيت الصلاة بين دولة وأخرى، وخاصة أن معرفة مواعيد الصلاة أمر ضروري ومهم بشكل كبير حتي نرتب وننظم فطورنا ومرعد استعدادنا لتحضير السفرة ولتجتمع العائلة بأكملها، فرمضان هو شهر العبادة والتقرب لله عز وجل وجهاد النفس للتخلص من الذنوب والمعاصي.

موعد أذان المغرب في جميع أنحاء محافظات المملكة

سنقدم لكم القائمة الخاصة بمواقيت صلاة المغرب في كل أنحاء محافظات المملكة والتي بحث عنها الكثير من المسلمين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية حتي يتجهز كل مسلم للإفطار ويجتمع العائلة حول المائدة ولكل محافظة موعد خاص بها باذان المغرب وتختلف في الدقائق وهي كالتالي: