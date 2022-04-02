نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Link ehsan.sa رابط التسجيل في منصة إحسان للتبرع فرجت لسداد الديون كمستفيد وشروط الاستفادة من تبرعات المحسنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط التسجيل في منصة إحسان الخيرية لسداد الديون كمستفيد وشروط الاستفادة من المنصة الخيرية لتسديد الديون حيث أطلقت المنصة الخيرية إحسان والتي هي تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومتخصصة في تقديم التبرعات والأعمال الخيرية داخل المملكة العربية السعودية في مجالات متعددة منها التعليم والصحة والاقتصاد وغير ذلك لمن يستحقون للتبرعات لتلبية احتياجاتهم فيما يخص هذا الشأن من المأكل والملبس والمشرب وغير ذلك حيث بدء الكثير يطلبون الرابط الخاص بها و طريقة التسجيل في منصة إحسان لسداد الديون.

منصة إحسان الخيرية

وتتيح منصة إحسان الخيرية الكثير من المساحة للتبرعات في كل دول العالم وعلى مدار الساعة بكل شفافية من خلال عمليات كافة العمليات المالية المتعلقة بالإدارة.

كما تعمل المنصة على توضيح كافة التبرعات والتفاصيل بشكل واضح من خلال تقارير معلنة تتم من خلال تتبع المنصة الذكاء الاجتماعي و تتمتع به أساليب حماية قوية كما أنها تمتلك خاصية التبرع السريع من خلال توفير إليه سهل التبرع بشكل سريع دون عمليات كثيرة.

وفرضت منصة إحسان مجموعة من القيود على المواطنين الراغبين في التسجيل في المنصة والاستفادة من خدماتها، وقامت بوضع عدة شروط لكي تصل الخدمات إلى المستحقين، ويمكن لأي شخص في الملكة التسجيل على منصة إحسان لسداد الديون كمستفيد والاستفادة من المساعدة التي تقدمها المنصة طالما توافرت فيه شروط التسجيل.

خدمات منصة إحسان للتبرع

وتتنوع خدمات منصة إحسان الخيرية ما بين المشاريع المتمثلة في كفالة الأيام والتبرع لصالح مرضى لإجراء عمليات جراحية، وخدمة فرجت وهي للتبرع للسجناء الغارمين الذين لا يزالون محتجزين بسبب عدم قدرتهم على دفع الغرامات والديون، وخدمة تيسرت التي تهتم بإنقاذ المتعسرين من السجن بسبب فاتورة كهرباء أو دين لا يستطيع سداده، وخدمة إغاثة وهي تعني بجمع مبالغ لعمليات القلب المفتوح للأطفال.

شروط التسجيل في منصة إحسان لسداد الديون

وتأتي شروط التسجيل في منصة إحسان الخيرية لسداد الديون كالتالي:-

لابد وأن يكون المستفيد من منصة إحسان الخيرية لسداد الديون من مقيمي المملكة العربية السعودية إقامة دائمة.

كما لا يسمح لي السعوديين المقيمين خارج المملكة بالتسجيل في منصة إحسان الخيرية.

وينبغي أن يمتلك المستفيد خط جوال سعودي وأيضا بريد إلكتروني صالح في التسجيل على المنصة.

بكريم عطائك تساهم في تفريج كُرب الأسر المعسرة لتنعم بحياة كريمة.#إحسانك_مليارhttps://t.co/YdALyR8SJb pic.twitter.com/SU2RsgsATf — منصة إحسان (@EhsanSA) بكريم عطائك تساهم في تفريج كُرب الأسر المعسرة لتنعم بحياة كريمة.#إحسانك_مليارhttps://t.co/YdALyR8SJb pic.twitter.com/SU2RsgsATf — منصة إحسان (@EhsanSA) September 13, 2021

قصةٌ ليست لها نهاية؛ فالمليار ليس إلا البداية..#إحسانك_مليار pic.twitter.com/31lbrIS9pl — منصة إحسان (@EhsanSA) قصةٌ ليست لها نهاية؛ فالمليار ليس إلا البداية..#إحسانك_مليار pic.twitter.com/31lbrIS9pl — منصة إحسان (@EhsanSA) September 11, 2021

التسجيل في منصة إحسان كمستفيد

وهناك طرق عديدة للاستفادة من منصة إحسان كما أوضحنا وللاستفادة منها لابد من التسجيل في منصة إحسان كمستفيد عبر الموقع الخاص بمنصة إحسان على الإنترنت وذلك من خلال هذه الخطوات التالية:-

أولا يقوم بالدخول مباشرةً إلى منصة إحسان الخيرية.

ثانيا الضغط على التسجيل كمستفيد جديد في منصة إحسان الخيرية.

ثالثا الضغط على إنشاء حساب جديد من الصفحة الخاصة بالتسجيل.

بعد ذلك قم بكتب اسم المستخدم والبريد الإلكتروني في الحقول المخصصة لها.

رابعا كتابة رقم الهاتف ورمز التحقق في المربعات الخاصة بهم.

ثم انقر على زر إنشاء حساب جديد.

وأطلقت المملكة العربية السعودية منصة إحسان الخيرية لسداد الديون للمحتاجين والمتعثرين والمحكوم عليهم بالسجن بسبب عدم تمكنهم من الإيفاء بالديون والقروض او سداد الدية في حالات القتل، وتم إطلاق حملة فرجت للإفراج عن المحكومين بسبب الديون في شهر رمضان الماضي للعام الهجري 1442 حيث شهدت تفاعلا كبيرًا من المتبرعين في المملكة ونجحت في تحرير الكثير من المسجونين بعد سداد ديونهم.