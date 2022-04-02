موعد صلاة التراويح في السعودية بعد التحديث في رمضان 2022

ننشر موعد صلاة التراويح في السعودية كما أعلنتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لعام 1443 هجريًا، فبحلول شهر رمضان المعظَّم تبدأ المملكة العربية السعودية استعداداتها في جميع المساجد بالحرص على أداء صلاة التراويح وقيام الليل وغير ذلك من العبادات التي تزيد من الصلة بين المرء وربه في هذا الشهر الكريم، إلى جانب مجموعة من الضوابط الصادرة عن الوزارة تختص بصلاة التراويح وُجِبَ الالتزام بها حِفاظًا على الصالح العام.

موعد صلاة التراويح في السعودية

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية بإصدار عدد من القرارات الجديدة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم فيما يتعلق بصلاة التراويح بمساجد المملكة، حيث تقرر بدء صلاة التراويح في تمام الساعة 7:35 م ولمدة نصف ساعة في كافةً المساجد بالمدن والمحافظات السعودية، وأشارت الوزارة بتطبيق المواعيد المذكورة بدءًا من ليلة رمضان المبارك بتاريخ 1 أبريل 2022 م، مع العلم بأنه قد يختلف توقيت بدء الصلاة من محافظة إلى أخرى بفروق بسيطة.

تعليمات وضوابط بشأن صلاة التراويح

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية مجموعة من التعليمات بعد أن تم إعلان موعد صلاة التراويح في السعودية بغرض الحفاظ على سير الصلاة بدون عقبات نذكر منها الآتي: