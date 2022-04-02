نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان للمتقاعدين بتقرير طبي والحد المانع للضمان الاجتماعي المطور في المقال التالي
شروط الضمان للمتقاعدين بتقرير طبي هي احد المميزات التي تخدم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شريحة كبيرة من المواطنين في السعودية، حيث تحرص الحكومة في المملكة على تقديم نظام ضمان اجتماعي مطور الذي أطلقته مؤخرا في نهاية عام 2021، وهذا النظام يتمتع بالعديد من المزايا مقارنة بالنظام القديم، وقد حددت مجموعة من الشروط خاصة بالمعاش للمتقاعدين العسكريين أو بتقرير طبي من المواطنين السعوديين، وقد تحدثنا في مقال سابق عن بعض الخصائص التي وفرتها الوزارة للاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور الجديد، كما أوضحت الوزارة مساعدات الضمان الاجتماعي للمتقاعدين في بعض البنود وما هي الشروط الواجب توافرها حتي يكون من المؤهلين للحصول على معاش الضمان.
شروط الضمان للمتقاعدين بتقرير طبي
تحرص المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية على تقديم نظام ضمان اجتماعي مطور، يتمتع بالعديد من المزايا مقارنة بالنظام القديم، وبناءً على نظام الضمان الاجتماعي الجديد قد حددت مجموعة من الشروط خاصة بالمعاش للمتقاعدين العسكريين من المواطنين السعوديين، ومنذ ذلك الحين بدأ المواطنون يتساءلون عن تفاصيل تلك الشروط، نستعرض بشكل مفصل شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي للمتقاعدين العسكريين وفقًا للنظام الجديد من خلال النقاط التالية:
- أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم خمسة، وثلاثون عامًا.
- توفير المستندات الطبية التي تثبت عدم قدرته على العمل، أو عجزه.
- ينبغي أن يكون من أبناء المملكة العربية السعودية.
- عدم حصوله على أي راتب شهري، أو شغله لأي وظيفة.
- أن يقدم ما يثبت إقامته الكاملة داخل أراضي السعودية.
التسجيل في الضمان الاجتماعي للمتقاعدين
- أدخل على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية.
- أنقر على أيقونة “إنشاء حساب جديد” أسفل الصفحة.
- أملء البيانات المطلوبة منك بشكل دقيق.
- أرفق رمز التحقق في الخانة الخاصة به.
- سجل دخولك عن طريق تعبئة البيانات المطلوبة منك.
- استكمل المعلومات الخاصة بملفك الشخصي.
- أضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”، ومنها انتقل إلى “معاش الضمان”.
- أنقر على أيقونة “التقديم الآن”.
- حدد خانة “الدخول إلى الخدمة”، وأدخل البيانات الظاهرة أمامك.
- أدرج البيانات المتعلقة بالدخل بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها.
- ألحق المستندات، والوثائق المطلوبة منك. أضغط على أيقونة “تقديم الطلب” بعد مراجعة البيانات، والتأكد من صحتها.
الحد المانع للضمان الاجتماعي الجديد
- للمتقاعدين في الأسرة التي تحتوي على شخص واحد فقط نحو 2001 ريال سعودي.
- المتقاعدين الذين تتكون أسرهم من شخصين حوالي 2570 ريال سعودي.
- للأسر التي تتكون من ثلاثة أفراد بالنسبة إلى معاش الضمان الاجتماعي للمتقاعدين بحوالي 3140 ريال سعودي.
- للأسر التي تحتوي على أربعة أشخاص بنحو 3710 ريال سعودي.
- أما الخمسة أشخاص فتصل إلى 4280 ريال سعودي.
- تحصل الأسر المكونة من ستة أشخاص 4840 ريال سعودي، بينما الأسر التي تتشكل من سبعة أشخاص فحدها المانع هو 5420 ريال سعودي.
- يبلغ الحد المانع للضمان الاجتماعي للمتقاعدين نحو 9400 ريال سعودي بالنسبة للأسر المكونة من أربعة عشر شخصًا، أما الخمسة عشر شخصًا فالحد المانع لها 10000 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط الضمان للمتقاعدين بتقرير طبي والحد المانع للضمان الاجتماعي المطور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.