شروط الضمان للمتقاعدين بتقرير طبي والحد المانع للضمان الاجتماعي المطور

شروط الضمان للمتقاعدين بتقرير طبي هي احد المميزات التي تخدم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شريحة كبيرة من المواطنين في السعودية، حيث تحرص الحكومة في المملكة على تقديم نظام ضمان اجتماعي مطور الذي أطلقته مؤخرا في نهاية عام 2021، وهذا النظام يتمتع بالعديد من المزايا مقارنة بالنظام القديم، وقد حددت مجموعة من الشروط خاصة بالمعاش للمتقاعدين العسكريين أو بتقرير طبي من المواطنين السعوديين، وقد تحدثنا في مقال سابق عن بعض الخصائص التي وفرتها الوزارة للاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور الجديد، كما أوضحت الوزارة مساعدات الضمان الاجتماعي للمتقاعدين في بعض البنود وما هي الشروط الواجب توافرها حتي يكون من المؤهلين للحصول على معاش الضمان.

شروط الضمان للمتقاعدين بتقرير طبي

تحرص المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية على تقديم نظام ضمان اجتماعي مطور، يتمتع بالعديد من المزايا مقارنة بالنظام القديم، وبناءً على نظام الضمان الاجتماعي الجديد قد حددت مجموعة من الشروط خاصة بالمعاش للمتقاعدين العسكريين من المواطنين السعوديين، ومنذ ذلك الحين بدأ المواطنون يتساءلون عن تفاصيل تلك الشروط، نستعرض بشكل مفصل شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي للمتقاعدين العسكريين وفقًا للنظام الجديد من خلال النقاط التالية:

أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم خمسة، وثلاثون عامًا.

توفير المستندات الطبية التي تثبت عدم قدرته على العمل، أو عجزه.

ينبغي أن يكون من أبناء المملكة العربية السعودية.

عدم حصوله على أي راتب شهري، أو شغله لأي وظيفة.

أن يقدم ما يثبت إقامته الكاملة داخل أراضي السعودية.

التسجيل في الضمان الاجتماعي للمتقاعدين

أدخل على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية. أنقر على أيقونة “إنشاء حساب جديد” أسفل الصفحة. أملء البيانات المطلوبة منك بشكل دقيق. أرفق رمز التحقق في الخانة الخاصة به. سجل دخولك عن طريق تعبئة البيانات المطلوبة منك. استكمل المعلومات الخاصة بملفك الشخصي. أضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”، ومنها انتقل إلى “معاش الضمان”. أنقر على أيقونة “التقديم الآن”. حدد خانة “الدخول إلى الخدمة”، وأدخل البيانات الظاهرة أمامك. أدرج البيانات المتعلقة بالدخل بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها. ألحق المستندات، والوثائق المطلوبة منك. أضغط على أيقونة “تقديم الطلب” بعد مراجعة البيانات، والتأكد من صحتها.

الحد المانع للضمان الاجتماعي الجديد