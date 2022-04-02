رابط التسجيل في الاعتكاف في المسجد الحرام 2022/1443 وشروط الاعتكاف

التسجيل في الاعتكاف في رمضان وخطوات التسجيل في خدمة الاعتكاف حيث أعلنت الرئاسة العامة لشئون التوجيه والإرشاد في المملكة العربية السعودية التسجيل في خدمة الاعتكاف في المسجد الحرام الذي يبدأ من بداية شهر رمضان المبارك من خلال تطبيق الحرمين الشريفين والموقع الرسمي للرئاسة بشكل الكتروني، حيث أن ذلك سوف يسهل كثير على الاشخاص عمليات التسجيل، كما أنه سوف ينظمها ولا يجعل هناك أي زحام في سبب فيروس كورونا، حيث أن وكالة الشؤون خصصت الساحات من المسجد الحرام للاعتكاف بها، كما أنها أعلنت عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم للاعتكاف التي يجب الالتزام بها وهذا ما سوف اعرضه خلال السطور التالية من خلال موقع ثقفني.

التسجيل في الاعتكاف

بعد انقطاع الصلاة عامين متتاليين في المسجد الحرام بسبب فيروس كورونا، اصبح يمكن على اي شخص ان يقوم بالاعتكاف في المسجد مع حلول شهر رمضان الكريم حيث أنه يتم ذلك ولكن يجب استخراج التصريح للاعتكاف ويكون ذلك من يوم 16 مايو شهر رمضان 1443 حتى 19 من شهر رمضان 1443 ويتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية

من خلال الضغط على رابط الموقع الرسمي للرئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ثم يجب الضغط على تسجيل الدخول.

الضغط على التسجيل طلب اعتكاف جديد.

و كتابة جميع البيانات المطلوبة

إدخال رقم الهوية الوطنية وصورة الإقامة بشرط أن تكون سارية.

يضغط على الموافقة على الشروط والأحكام بعد أن يطلع عليها ويقرأها بشكل جيد.

إدخال رقم الهاتف بشكل صحيح و البريد الإلكتروني.

يتلقى الشخص رساله على هاتفه بإتمام العملية بنجاح للاعتكاف في المسجد المكي والمسجد النبوي.

شروط الاعتكاف في المسجد الحرام

وبهذه الخطوات يتم عمل تصريح اعتكاف بسهولة شروط التسجيل الاعتكاف بالمسجد النبوي حيث تم وضع بعض الشروط التي اعلنت عنها الحكومة في المملكة العربية السعودية للتسجيل في طلب الاعتكاف في المسجد النبوي خلال الايام القادمة ومن هذه الشروط ما يلي

يجب أن يكون سنا معتكف أكثر من 18 عاما.

لا يتم اختلاط الرجال بالنساء والغاء التجمعات

المحافظة على الأشياء الموجودة في المكان

عدم تعليق الملصقات في أي مكان

عدم إلغاء أي دروس في المسجد بين المعتكفين

ملابس الاعتكاف

تم تحديد ملابس الاعتكاف بالنسبه للرجال والنساء وهي