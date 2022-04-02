نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد وكيفية التسجيل في الضمان المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط حاسبة الضمان الاجتماعي هو احد الخدمات الهامة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية للمواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث تسعي جميع الوزارات والهيئات الحكومية السعودية في توفير كافة خدمتها بشكل إلكتروني الذي يسهل على المواطن عناء الذهاب إلى فروع الوزارات والمؤسسات المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، ومن منطلق السعي وراء تطوير كافة الخدمات قامت مؤسسة الضمان الاجتماعي السعودي بإطلاق شكل جديد للضمان الاجتماعي في المملكة حيث أعلنت منذ اشهر قليله عن انطلاق التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والذي لاقي استحسان كبير من المواطنين في السعودية، ولكن كان هناك خدمة يسعى الكثير إلي معرفة كيف الوصول لها إلا وهي رابط حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد وهي محطة حديثنا في السطور التالية.

رابط حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد

ويعتمد نظام الضمان الاجتماعي بوجه عام على تقديم مبلغ مالي كل شهر للفئات المستحقة والأفراد المستفيدة من الضمان، وذلك بحسب ما تحدده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، حيث تسعى الحكومة السعودية بشكل مستمر إلى تحسين حياة المواطنين من الناحية الاقتصادية، والاجتماعية، وذلك يأتي ضمن الأهداف الرئيسة لرؤية المملكة 2030، كما يتميز الضمان الاجتماعي الجديد في كونه أكثر اتساعًا من ذي قبل، فصار يضم العديد من الفئات ولكن بعد استيفاء بعض الشروط والتي أعلنتها الوزارة مثل شروط الضمان الاجتماعي للعاطلين، وذلك على عكس نظام الضمان الاجتماعي السابق الذي كان يضم فئات محددة لأشراكهم في برامج الضمان المختلفة، وأوضحت وزارة الموارد البشرية، آلية احتساب الضمان الاجتماعي للمعاشات بشكل دقيق، وهي كالآتي:

أولا يجب عليك الدخول علي رابط حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد.

تحديد قيمة المعاش سوار للفرد المستقل، أو الأسرة، فيتم ذلك من خلال جمع قيمة الدخل المكتسب لكافة أفراد الأسرة، بالإضافة إلى قيمة الدخل الشهري.

يتم استقطاع نحو خمسين بالمائة من قيمة الدخل الشهري، ومن ثم إضافة مجموع الدخل غير المكتسب من قبل الدعم الحكومي، وقد استثنوا من ذلك دعم البرامج الخاصة بالمساندة، والأفراد أصحاب الإعاقات.

كيفية التسجيل في الضمان المطور

وفتحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أبوابها لاستقبال كافة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين الذين يرغبون في الحصول على الضمان الاجتماعي المطور الجديد لسنة 1443 هجريًا، وانطلقت من يوم السبت في الخامس عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1443 هجريًا، وبالتاريخ الميلادي قد وافق العشرون من شهر نوفمبر للسنة الماضية 2021 ميلادي.

وقبل الحديث عن خطوات وكيفية التسجيل في الضمان الجديد تطرقت الوزارة إلى مناشدة المواطنين في المملكة إلي حثهم بتحديث بياناتهم في الضمان كما نشرنا في هذا السياق مقال سابق يشرح طريقة تحديث الضمان الاجتماعي، وبالعودة إلي كيفية الاشتراك في فخطواتها كما يلي:

الدخول علي منصة الضمان الاجتماعي المطور. أضغط على إنشاء حساب جديد إذا كنت غير مسجل، أو سجل دخولك إن كان لديك حساب بالفعل. أنقر على خانة الخدمات الإلكترونية، ومنها انتقل إلى حماية المعاشات. أضغط على رمز تسجيل الدخول في الخدمة. حدد مكتب الضمان الخاص بك، بالإضافة إلى الفئة. أملء جميع البيانات المطلوبة بشكل سليم. وافق على الشروط، والأحكام بعد قراءتها جيدًا. أنقر على أيقونة إرسال وبذلك تكون قد أتممت عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بنجاح.

الجدير بذكر أن أعلنت وزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية عن النظام الاجتماعي المطور في نهاية العام الماضي 2021 ميلادي، وبشكل محدد في اليوم العشرين من شهر نوفمبر الذي وافق بالتاريخ الهجري الخامس، والعشرين من شهر ربيع الثاني، يستهدف النظام الجديد الذي أطلقته الوزارة إيواء الفئات الأكثر احتياجًا حتى يتمكنوا من عيش حياة كريمة.