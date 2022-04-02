كيفية فتح حساب ثاني في بنك الراجحي وشروط ومميزات فتح الحساب

كيفية فتح حساب ثاني في بنك الراجحي كثير ما يسل عنه عملاء بنك الراجحي لطريقة فتح حساب ثاني بالبنك وكذلك معرفة الشروط والضوابط لفتحة، حيث يعد بنك الراجحي اهم واكبر مصارف المملكة الذي يتيح العديد من الخدمات المختلفة والمتنوعة الكترونيا دون تكفل عناء الذهاب إلي الفروع للإنهاء اجراءات الفتح والسحب والإيداع.

كما أن بنك الراجحي يعمل على تلبية كل احتياجات عملائه فقد قدم خدمة فتح حساب ثاني يمكنهم من استخدامه في العديد من التعاملات الشخصية الأخرى وأيضا استخدامه في إجراء التحويلات الدولية والمحلية بكلّ سهولة واكثر سرعه، ويقدم الراجحي الكثير من خدمات القروض الهامة لعملائه ومنها شروط ومميزات قروض المتقاعدين من بنك الراجحي والأوراق المطلوبة.



يتيح بنك الراجحي لعملائه خدمة فتح حساب ثاني شريطة امتلاكهم لحساب أول في البنك وتسجيله في خدمة المباشر للأفراد، كما يمكن فتح حساب إضافي الراجحي لتسهيل على العميل إمكانية تسديد جميع فواتيره مثل فاتورة الغاز والكهرباء والمياه وجميع المدفوعات الحكومية الأخرى، وسهولة فتح حساب من خلال الإنترنت، ويتيح للعميل حرية اختيار الفرع الذي يريد أن يتعامل معه.

كيفية فتح حساب ثاني في بنك الراجحي

الدخول إلى موقع بنك الراجحي. موافقة العميل على كافة الشروط والخطوات المطلوبة للحساب الجديد بالبنك. كتابة جميع البيانات المطلوبة لفتح الحساب الثاني من جنسية العميل وبطاقة الهوية الوطنية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني. الحد الأقصى للمبلغ المتوقع التصرف فيه لعملية واحدة في الشهر. الدخل الشهري للعميل بالعملة السعودية. إدخال الكود المرسل برمز التحقق. ثم الضغط على التالي. يتم إرسال رسالة على رقم العميل تشمل كافة معلومات حسابه. كتابة رمز التأكيد. التأكد من كافة البيانات الشخصية والضغط على التالي. اختيار أحد فروع بنك الراجحي الذي يريد العميل التعامل معه مباشرة وفتح حساب فيها.

شروط فتح حساب ثاني في بنك الراجحي

ألا يقل عمر المتقدم 18 سنة. أن يمتلك بطاقة هوية وطنية سارية المفعول. في حالة كون العميل أجنبيا فيجب امتلاكه جواز سفر غير منتهي الصلاحيّة وأن يكون محل إقامته بالسعودية. تسجيل البيانات المطلوبة في نموذج الطلب المتاح لفتح حساب ثاني على موقع البنك. يجب على العميل أن يكون مشتركا في خدمة ابشر من أجل التأكد من إتمام عملية التأكد من الموافقة على حسابه الثاني. يجب على العميل كتابة عنوان بريد وطني و إلكتروني بدقة. يجب الحصول على رقم هاتف صادر من أحد مزودي خدمات الاتصالات. الذهاب إلى اقرب فرح للحصول على دفتر شيكات مجانا. موافقة العميل على كل الشروط والأحكام.

مميزات فتح حساب ثاني في بنك الراجحي

استخدام الحساب في العديد من التعاملات الشخصية كسداد قيمة الفواتير كالكهرباء والمياه الحصول على البطاقة المصرفية مدى. صعوبة التزييف البطاقة أو اللعب بالشريحة. توافر الحماية والأمن للعميل أثناء عمليات الدفع الإلكتروني. توافق الشريحة الذكية مع المعايير التي تحميه من عمليات الاحتيال. تحديث معلومات العميل بدون تغيير البطاقة. سهولة التحويلات المادية داخل المملكة وخارجها.

فتح حساب في بنك الراجحي للنساء

الدخول إلى موقع بنك الراجحي. ثم اختيار جنسية العميلة ونوع الهوية الوطنية. إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة ورقم الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني. ثم إدخال أقصى مبلغ يمكن الاحتفاظ به في الحساب. اختيار الدخل الشهري والرمز المرئي. الضغط على التالي. اختيار أقرب فرع وإدخال معلومات الضرائب. وإدخال معلومات الأسرة وعنوان السكن. النقر على “موافق”. وصول رسالة تفيد بإتمام الطلب بها رقم الحساب ويتم زيارة الفرع الذي تم اختياره لتحديد التوقيع.

فتح حساب بنكي عن طريق النت

الدخول الى موقع بنك الراجحي. ملأ البيانات مثل الاسم والعنوان وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال. توثيق رقم الهاتف الذي تم إدخاله ضمن البيانات الخاصة بالعميل وربطها بالحساب الخاص في بنك الراجحي. اشتراك العميل في خدمة “أبشر” توثيق بياناته. يتم إرسال رسالة بريد إلكتروني للعميل، تتضمن بيانات الحساب الخاص به في بنك الراجحي.

كما أن البنك يعمل على تتطوير وتجديد كل خدماته المتاحة للعملاء المميزين والحاليين، كمان أن بنك الراجحي أتاح فيزا تسوق ورسوم فيزا تسوق الراجحي وشروط استخراجها وخطوات الإلغاء وطريقه شحنها وغيرها من البطاقات المتنوعة على حسب احتياج ولب كل عميل لذلك يعد بنك الراجحي من اهم البنوك التي لاقت اهتمام واختيار واسع من العملاء الجدد.