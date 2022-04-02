استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية 1443

يبحث الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن كيفية استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية على محرك البحث “جوجل”، ولكن دعونا أولاً نعرفكم أن بنك الراجحي أحد أبرز البنوك في الأراضي السعودية والتي تقدم خدمات كثيرة إلى عملائها بشكل إلكتروني تسهيلاً عليهم وتوفيراً لوقتهم وجهدهم في إطار تنفيذ رؤية السعودية 2030م بتطوير التحول الرقمي والإعتماد على التقنية الحديثة، ويقدم البنك قروض وتمويلات متعددة إلى المواطنين تناسب فئات كثيرة داخل المجتمع السعودي بشروط محددة سنوضحها لكم خلال المقالة، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد، فإلى نص المقال.

استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية

يُمكن لعملاء بنك الراجحي الإستعلام عن القرض المراد بإستخدام رقم الهوية الوطنية عبر اتباع هذه الخطوات، فقط اتبع الآتي:

أولاً عليك الولوج إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي .

. ثانياً إدخال كافة البيانات والمستندات المطلوبة مثل صورة بطاقة الهوية للسعوديين وصورة الإقامة للمقيمين وصورة المؤهل الدراسي إلى جانب خطاب من جهة العمل موضح به الراتب الشهري والمسمى الوظيفي.

ثالثاً يعرض لك البنك كل المعلومات عن أنواع القروض.

رابعاً يُمكنك استخدام الحاسبة لمعرفة عدد الأقساط المطلوبة للقرض.

متابعة طلب تمويل الراجحي

يُمكن للمواطنين والمؤسسات متابعة طلب التمويل الخاص بهم في بنك الراجحي من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي.

ثانياً قم بالضغط على “متابعة حالة الطلبات” ثم “قبول وتنفيذ”.

ثالثاً قم بالموافقة على عقد بيع السلعة ثم اختر توكيل بيعها وقم بإيداع المبلغ في الحساب.

رابعاً قم بالنقر على طلب تسليم السلعة .

خامساً ادخل كلمة المرور المرسلة علىى جوالك.

سادساً قم بالتوقيع على سند الأمرثم اضغط على “التالي”.

وقد وصلنا الآن إلى نهاية مقالنا اليوم بعد أن تحدثنا معكم عن قروض بنك الراجحي وكيفية الإستعلام عنها ومتابعة طلب التمويل، ونستقبل الآن أسئلتكم واستفساراتكم بالتعليقات بالأسفل، فقط اترك سؤالك وسنرد عليكم خلال ساعات قليلة قادمة