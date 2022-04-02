كيف اتبرع في منصة احسان ehsan.sa

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عمر شويل - جدة نتابع معكم على كيفية التبرع عبر منصة احسان، حيث يسأل المئات من الأشخاص من أهل الخير من داخل وخارج المملكة عن كيفية التبرع لمنصة احسان الخيرية الإلكترونية، وهذا خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك، حيث يظهر معدن أهل الخير من جميع أنحاء الوطن العربي وخاصة من المملكة ويزيد البحث عن كيفية اخراج الزكاة والصدقات، وهذا مع دخول شهر رمضان المبارك، وهذا ابتغاء لرضا المولى عز وجل، وسنتابع معكم في هذا المقال كيف تتبرع بشكل صحيح عبر منصة احسان الإلكترونية، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

منصة احسان

وتعتبر منصة احسان أحد أشهر المنصات الإلكترونية الخيرية على الإطلاق، حيث أطلقتها الحكومة السعودية بشكل رسمي في شهر رمضان العام الماضي، وقد نالت اعجابا وثقة شديدة من المواطنين داخل المملكة، حيث إن منصة احسان خاضعة تحت اشراف الدولة، وهذا لضمان وصول التبرعات للمستحقين.

حيث تعتبر منصة احسان هي حلقة الوصل بين المتبرع والجمعيات الخيرية المتعتمدة والمستفيد من التبرع وهذا تحت مظلة واحدة خاضعة لإشراف الدولة، وهذا مما يضمن وصول التبرع للمستحق بشكل فعال.

وتوفر المنصة العديد من أشكال التبرعات، وقد شملت زكاة الفطر أيضا العام الماضي والأضاحي، وقد تابعنا معكم أخبار المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443، فتابعوا معنا.

كيف اتبرع في منصة احسان

وفي حالة اذا كنت من أهل الخير وتريد التبرع عبر منصة احسان، فيمكنك عمل ذلك عن طريق متابعة الخطوات الموضحة التالية:

منصة احسان ehsan sa

اذهب إلى الموقع الرسمي وهذا عبر الرابط ehsan.sa.

ثم انقر على فرص التبرع.

اختر أحد البرامج الموضحة (المشاريع، تيشرت، فرجت، المتجر، الإغاثة).

ستظهر لك الحالات التي يمكنك التبرع لها، ووصف بخصوص هذه الحالات، والمبلغ المتبقى لإنقاذ تلك الحالة.

اختر الحالة ثم انقر على التبرع الآن.

ثم ادخل رقم المبلغ الذي تريد التبرع به.

بعدها ادخل كافة البيانات المطلوبة منك كما هو موضح في المقطع بشكل صحيح.

ثم انقر على زر إتمام عملية التبرع.

وهكذا تكون قد تبرعت بنجاح عبر منصة احسان الخيرية، فتابع معنا.