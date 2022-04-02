عاجل:- مواعيد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd وطريقة الاستعلام برقم الطلب

مواعيد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd وطريقة الاستعلام برقم الطلب هذا ما يبحث عنه الكثير من المواطنين السعوديين الذين قاموا بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، حيث أن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعمل تطبيق خاص بها يجمع كل ما يخص معاش الضمان الاجتماعي من مستندات ومواعيد صرف وشروط، ولكي تسهل على المواطنين الحصول على المعلومات التي يريدون معرفتها، كما تسعى الوزارة جاهدة بعمل التعديلات اللازمة للتطبيق لتحسن من كفاءة عمل التطبيق، بالإضافة إلى ذلك أوضحت الوزارة أنه يتم صرف الضمان الاجتماعي بعد مرور ثلاثين يوما من التسجيل، حيث أنه تم صرف أخر دفعة للضمان في فبراير من العام الحالي وجاري الانتظار لصرف الدفعة الثالثة لشهر مارس.

مواعيد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd

لقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تثبيت الموعد المخصص لصرف الدعم المالي للضمان الاجتماعي المطور ليكون اليوم الأول من كل شهر هجري، وإذا صادف يوم عطلة رسمية يتم تقديم موعد الصرف أو تأخيره يوم، أما بالنسبة لموعد صرف شهر رمضان المبارك فيكون يوم الأحد الموافق 2 رمضان 1443، والذي يوافق 3/4/2022.

كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور باستخدام رقم الطلب

وضعت وزارة التنمية عدة طرق مختلفة للاستعلام عن الضمان الاجتماعي، ومن بينها الاستعلام عن الضمان برقم الطلب، ويتم الاستعلام عنها من خلال الخطوات التالية: