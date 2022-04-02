نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- مواعيد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd وطريقة الاستعلام برقم الطلب في المقال التالي
مواعيد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd وطريقة الاستعلام برقم الطلب هذا ما يبحث عنه الكثير من المواطنين السعوديين الذين قاموا بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، حيث أن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعمل تطبيق خاص بها يجمع كل ما يخص معاش الضمان الاجتماعي من مستندات ومواعيد صرف وشروط، ولكي تسهل على المواطنين الحصول على المعلومات التي يريدون معرفتها، كما تسعى الوزارة جاهدة بعمل التعديلات اللازمة للتطبيق لتحسن من كفاءة عمل التطبيق، بالإضافة إلى ذلك أوضحت الوزارة أنه يتم صرف الضمان الاجتماعي بعد مرور ثلاثين يوما من التسجيل، حيث أنه تم صرف أخر دفعة للضمان في فبراير من العام الحالي وجاري الانتظار لصرف الدفعة الثالثة لشهر مارس.
مواعيد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd
لقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تثبيت الموعد المخصص لصرف الدعم المالي للضمان الاجتماعي المطور ليكون اليوم الأول من كل شهر هجري، وإذا صادف يوم عطلة رسمية يتم تقديم موعد الصرف أو تأخيره يوم، أما بالنسبة لموعد صرف شهر رمضان المبارك فيكون يوم الأحد الموافق 2 رمضان 1443، والذي يوافق 3/4/2022.
كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور باستخدام رقم الطلب
وضعت وزارة التنمية عدة طرق مختلفة للاستعلام عن الضمان الاجتماعي، ومن بينها الاستعلام عن الضمان برقم الطلب، ويتم الاستعلام عنها من خلال الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى شبكة الإنترنت.
- من ثم يتم البحث عن موقع وزارة التنمية البشرية.
- تقوم بتسجيل الرقم الخاص بك في السجل المدني ومنه يتم الاستعلام عن طريق الطلب.
- تقوم بكتابة رقم الطلب في الخانة المخصصة لذلك.
- يتم التأكد من خلال الموقع من أنك ليس إنسان آلي بوضع رقم يرجى إعادة كتابته مرة أخرى.
- ثم بعد ذلك يتم النقر على كلمة عرض ومنها يتم ظهور البيانات التي ترغب في معرفتها.
- يجب التأكد من أن بياناتك كلها صحيحة لكى تتحرى الوزارة من صحتها، وتقوم بإرسال رسائل للأشخاص الذين تم قبولهم، وبعد مرور 4 أيام تقوم الوزارة بوضع المبلغ المستحق في حسابهم الخاص.
- يجب إدخال جميع البيانات التي يطلبها منك الموقع، والتأكد من أنها صحيحة حتى لا يرفض الطلب، ومن ثم يتم النقر على موافق، ثم كتابة رقم الكود الذي أرسله الموقع لك ثم النقر على توثيق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل:- مواعيد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd وطريقة الاستعلام برقم الطلب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.