إعفاء القروض من الديوان الملكي السعودي الشروط والأوراق المطلوبة وحالات الإعفاء

إعفاء القروض من الديوان الملكي السعودي 1443 الشروط والمستندات المطلوبة للإعفاء. تبحث الحكومة السعودية دائماً عن سبل مختلفة لكي تتمكن من تقديم مساعداتها للمواطن داخل المملكة العربية السعودية. كما أنها تعمل جاهدة من أجل تخفيف الضغوط المادية التي تجعلي الحياة أصعب على المواطن السعودي. ولذلك فهي تقدم لهم بشكل دائم المساعدات بأشكالها المختلفة سواء كان مبادرة أو تقديم دعم مادي وكذلك توفير الجمعيات الخيرية. وبعد ظهور الأزمة المالية التي تسبب في حدوثها انتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم والتي يعاني منها أيضاً معظم مواطني المملكة. فقامت الحكومة بإعفاء بعض الأفراد من دفع وسداد القروض الشخصية وذلك محاولة للحد من الضغط المادي. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على الإعفاء من الديوان الملكي السعودي 1443 من سدادها. كما يمكنك التعرف أيضاً على طريقة التواصل مع الديوان الملكي السعودي لطلب سداد الدين وأهم الحالات المستحقة.

إعفاء القروض من الديوان الملكي السعودي 1443

توفر الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية يد العون لكي يتمكنوا من التمتع بحياة إجتماعية كريمة. فهي تبحث دائما على كل ماهو جديد لتقديمه لمساعدة المواطن على التغلب على الظروف المعيشية الصعبة. كما يتميز المواطن السعودي بقدرته على التواصل مع الديوان الملكي السعودي لطلب سداد الدين أو المساعدات المختلفة. حيث يوفر الديوان للمواطن الكثير من الخدمات كتقديم المساعدات المادية وكذلك العلاج بالخارج وطلب سداد الدين. كما يقدم لهم أيضاً خدمة الإعفاء من دفع باقي أقساط القروض ولكي يحصل على هذه الخدمة عليه تقديم الطلب. ويكون الطلب الذي يتم تقديمه كما يلي:

الشروط المطلوبة للإعفاء من القروض

هناك مجموعة من الشروط لكي يتم الحصول على الموافقة على طلب الإعفاء. ويمكننا عرض هذه الشروط كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم بالطلب سعودي الجنسية

أن يكون قد حدث للتقدم على الطلب كارثة ليس لها علاقة بالتدخل البشري

تدهور الحالة الاقتصادية والمادية له والتعرض لخسائر كبيرة

وكذلك تدهور الحالة الصحية له مما يجعله غير قادر على العمل

إرفاق جميع المستندات المطلوبة التي تؤكد على عدم استطاعته على السداد. كما يمكنك التعرف أيضاً على نموذج طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي 1443 وطلب إعفاء من القروض.

الأوراق المطلوبة للحصول على الإعفاء

صورة من الهوية الوطنية للمقترض

وكذلك صورة لكرت العائلة

كما يجب إرفاق تقرير طبي يدل على تهدور الحالة الصحية له

إرفاق ورقة البحث الاجتماعي التي تثبت تدهور الوضع الاجتماعي

كما يجب الإرفاق بالملف الرد الذي وصل على طلبه من قبل الديوان الملكي.

إعفاء القروض من الديوان الملكي والحالات المستحقة الحصول على مساعدة من الديوان الملكي السعودي

في حالة ثبات عدم قدرة المواطن على تسديد الدين

كما إنه في حالة المرض

وكذلك في حالة البطالة

عند وجود ظروف مالية للمواطن سيئة

وفي حالة التعرض لحادث كبير.

خطوات الاستعلام عن معاملة داخل الديوان الملكي السعودي

كما يمكننا أيضاً عرض الطريقة التي يجب على المستفيد من قبل الديوان الملكي السعودي إتباعها عند الاستعلام عن معاملة في الديوان الملكي كما يلي: