نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تويوتا راف فور 2022 بـ583 ريال عروض رمضان للسيارات بدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر عروض تويوتا واحدة من أبرز عروض رمضان للسيارات التي ينتظرها عشاق السيارات اليابانية كل عام. كما تعتبر تويوتا راف فور 2022 RAV4 واحدة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات السمعة الطيبة. ويمكن الحصول على سيارة RAV4 2022 من خلال عروض التأجير التمويلي، التي تقدمها شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل. ويستمر التمتع بهذا العرض حتى نفاذ الكمية أو انتهاء شهر رمضان 1443 هـ.

مواصفات تويوتا راف فور RAV4 2022

بطبيعة الحال تأتي RAV4 2022 في أكثر من فئة وهنا سوف نركز على الفئة الأولى – الأساسية – RAV4 2022 LE ضمن عروض رمضان للسيارات . وتأتي RAV4 2022 بمحرك سعة 2.0 لتر. تبلغ قوة المحرك 170 حصان عند 6600 د.د أما العزم الأقصى فيصل 203 نيوتن.متر عند 4400-4900 د.د. السيارة تأتي كذلك مع ناقل حركة تتابعي متغير CVT ونظام دفع أمامي (FWD ). يتسع خزان الوقود لـسعة 55 لتر فيما تصل كفاءة استهلاك الوقود إلى 16.8 كم/ لتر. تأتي في أبعاد 4600 مم للطول – 1855 مم للعرض و1700 مم للارتفاع. وهي تتسع لعدد 5 ركاب شاملة السائق.

تويوتا RAV4 كروزر هايبرد 2022

تعتبر RAV4 Cruiser من أفضل السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV في عام 2022. حيث تتمتع بالعديد من المزايا أهمها القيادة المرنة والهادئة. إمكانية تعديل المقاعد كهربائيًا والتنجيد من الجلد الطبيعي. فضلًا عن السعر المعقول وشبكة الوكلاء والفروع المنتشرة. وللعلم فإن المستهلك الأسترالي على سبيل المثال عليه الانتظار بين 12 و 18 شهرًا للحصول على سيارة تويوتا RAV4 هايبرد.

سعر RAV4 2022

83.900 ريال هو سعر RAV4 2022 غير شامل الضريبة المضافة. ويصل السعر إلى 96.485 ريال شامل الضريبة. هذا السعر لا يشمل رسوم التسجيل وقسط التأمين على المركبة. المصاريف الإدارية تبلغ1% من مبلغ التمويل و بحد أقصى 5000 ريال للسيارة الواحدة .

مزايا عروض تويوتا 2022

جاءت عروض تويوتا 2022 هذا العام تحت عنوان عرض السنتين ما يعني أن التقسيط يكون على مدى 24 شهرًا فقط وفق العديد من المزايا.

التقسيط بدون دفعة أولى في حالة كانت الدفعة الشهرية تغطي 40% من صافي الدخل الشهري.

أما في حال كانت أقل من ذلك يتم سداد 50 % من ثمن السيارة كدفعة مقدمة.

الدفعة الأخيرة تبلغ 50 % من ثمن السيارة.

التمويل بدون كفيل إذا ما توفرت الشروط والضوابط.