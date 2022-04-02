نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اطلب في نصف ساعة أسرع تمويل من بنك الراجحي والاوراق المطلوبة وشروط ورابط التقديم في المقال التالي

مصرف الراجحي من افضل بنوك المملكة فى تنوع تمويلاته والذي يقدم العديد من التمويلات والقروض إلى المواطنين في المملكة، وسوف نعرض بالمقال اهم مزايا تمويل الراجحي وشروط الحصول على التمويلات المختلفة والاوراق والمستندات المطلوب تقديمها لمصرف الراجحي، ويعتبر بنك الراجحي واحد من أهم المؤسسات المالية في المملكة ، ويعمل على توفير تسهيلات عند السداد بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات المصرفية بجانب مجموعة كبيرة من برامج التمويلات والقروض المختلفة، وفي أقل من 30 دقيقة وبأقساط مريحة وفترة سداد تصل إلى 60 شهر، كما تتوافق قروض والتمويل من بنك الراجحي مع أحكام الشريعة الإسلامية. الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل من بنك الراجحي: يجب على الشخص المتقدم أن يكون سعودي الجنسية من الأصل ومقيم داخل السعودية

يتراوح عمر المتقدم 18 عام حتى 60 عام ولا يتجاوز ذلك.

أن يكون الراتب الشهري بحد أنى 5 ألف ريال سعودي لا يقل عن ذلك في حالة كونه موظف في القطاع الحكومي.

أما في حالة أن المتقدم موظف في القطاع الخاص يكون راتبه بحد أدنى 7400 ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

من أهم الشروط عند الحصول على التمويل يكون الهدف منها شراء أرض

من الطبيعي أن لا تقل مساحة الأرض عن 200 متر مربع.

وكما يشترط فتح حساب بنكي وتحويل الراتب إلى الحساب. الأوراق والوثائق المطلوبة للحصول على التمويل من بنك الراجحي: مطلوب تقديم بيان بمفردات المرتب.

مطلوب تقديم شهادات التقاعد والتأمينات اللازمة.

مطلوب تقديم بطاقة الهوية الوطنية ويشترط أن تكون سارية. اهم مزايا الحصول على التمويل من بنك الراجحي: يمتاز مصرف الراجحي بتمويلاته المختلفة والتي تمنح عملائه القروض بشروط ميسرة للغاية ومن اهم مزاياه مايلي: من الطبيعي أن يتوافق تمويل الراجحي مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ومن مزاياه التمويل العقاري بالمرابحة.

ومن مزاياه تمويل يصل إلى 500000 ريال سعودي.

ومن مزايا قرض الراجحي الجديد 2022 بدون فوائد.

ومن مزاياه يوفر بنك الراجحي فترة سداد تصل إلى 60 شهر. عمر شويل - جدة اطلب في نصف ساعة أسرع تمويل من بنك الراجحي والاوراق المطلوبة وشروط ورابط التقديم - ثقفني

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