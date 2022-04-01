نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل إلغاء شرط التحصين لدخول الحرمين الشريفين 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعت حكومة المملكة العربية السعودية إلى تقليل التدابير الاحترازية المبكرة نتيجة لاستقرار الصحة الوطنية، وانخفاض مستويات الإصابة بفيروس كورونا وفقًا للعهد رقم 19، والمناعة العالية، بالنسبة لأهالي المملكة العربية السعودية، تم رفع تفاصيل متطلبات المناعة لدخول الحرمين الشريفين عام 2022، وهذا ضروري عند وسوف نتناوله في السطور التالية من مقال اليوم، حيث اتخذ الحج في المملكة ومحافظة العمرة عدة قرارات بشأن الاحتياطات في المسجد الحرام والمسجد النبوي، تم إلغاء بعضها، المساجد المقدسة للجميع سواء كانوا سعوديين أو وافدين في المملكة، وقد تم تطبيق هذه القرارات رسميًا من حكومة المملكة العربية السعودية، دخل حيز التنفيذ في 6 مارس 2022، يمكنك أيضًا تحديث هذه الخطوات اعتمادًا على الجهات الصحية المهتمة بقضايا المملكة وحالتك الصحية.

تفاصيل قرار إلغاء شرط التحصين لدخول الحرمين الشريفين 2022

أعلنت المملكة العربية السعودية، إلغاء معظم التعليمات المفروضة منذ انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وتشمل بعض هذه التعليمات أو الإجراءات الالتزام بارتداء الكمامة الطبية والحاجة إلى مسافة اجتماعية في الأماكن العامة.

بالإضافة إلى الحجر الصحي الإجباري للمسافرين في المملكة، فقد تضمن القرار إنهاء إجراءات الفصل الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة الطبية ما لم يكن من الضروري لبسه في مكان مغلق.

القيود المفروضة على المقيمين في المملكة ملزمة بارتداء أقنعة طبية، وإيقاف الرحلات هذا أمر لم يعد موجودًا حاليًا، ولكن مرتين فقط مع لقاحات فيروس كورونا المعتمدة من المملكة، وهذه حصانة للشعب السعودي بأكمله، وفقًا للإحصاءات المؤكدة أن الحالة الصحية الحالية للمملكة تشير إلى نهاية وباء فيروس كورونا بشرط قبول المتلقين.

إجراءات رفع الإجراءات الاحترازية بالمملكة

أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية رفع الإجراءات لمنع ظهور فيروس كورونا، لكن بشروط معينة: