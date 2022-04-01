ما هي السلع المعافاة من الجمارك في المملكة العربية السعودية 2022

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من أكثر الموضوعات التي نوقشت في المملكة العربية السعودية مقدار الرسوم المفروضة على البضائع والممتلكات الشخصية المعفاة من الرسوم الجمركية في عام 2022، ويرجع ذلك أيضًا إلى زيادة الرسوم الجمركية على المملكة العربية السعودية، علما أن قانون المملكة العربية السعودية والسلع والخدمات هو قانون عام يطبق على المنتجين والمستهلكين في نفس الوقت لكون حكومة المملكة العربية السعودية تخصص جزءًا منه وهو يستحق الميزانية لـ التعامل مع هذه الخدمات والسلع.
ما هي السلع المعافاة من الجمارك في المملكة 2022
في يوليو الماضي، اعتمدت الإدارة العامة للجمارك قرارًا بشأن البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية ونشرت قائمة بالعديد من المنتجات المعفاة من قانون الجمارك في المملكة العربية السعودية. القائمة هي كما يلي:
- أنواع مختلفة من الجلود من خارج المملكة العربية السعودية.
- تشمل هذه الفئة النشا والعسل الصناعي والأنابيب والأسلاك ومنتجات الألبان والعديد من المنتجات الأخرى.
- تتوفر غرف غسيل وحمامات.
قيمة رسوم الجمارك في المملكة العربية السعودية
إذا كنت تعيش في المملكة العربية السعودية، فيجب أن تكون على دراية بكيفية احتساب التكاليف، تحتاج أيضًا إلى معرفة أن لكل دولة طريقتها الخاصة في حساب التكاليف الجمركية، للقيام بذلك، تحتاج إلى معرفة ما يلي:
- لا تتجاوز التعرفة الجمركية على المملكة العربية السعودية 3000 ريال سعودي.
- ستحتاج إلى إبراز بطاقة الهوية والوثائق الجمركية لموظفي المطار.
- يجب تقديم فواتير العناصر المشتراه إلى السلطات المختصة لتسريع العملية.
- يُعفى المسافرون من دفع الرسوم الجمركية في منتصف متعلقاتهم الشخصية أو حقائبهم.
- يجب تقديم الفاتورة إلى السلطة المختصة لكل مواطن يدخل ويخرج من المطار، ويجب ألا تقل قيمة الفاتورة عن 3000 ريال سعودي.
- بالنسبة للمعاملات التجارية، لا ينبغي إعفاء التعريفات الجمركية.
- إذا لم يكن لدى المسافر عنصر مستورد في قائمة العناصر المحظور استيرادها إلى الجمارك، فيجب عليه أو أي شخص مرافق له ألا يتدخل.
- عدد الهدايا والملابس محدود، والألعاب المصغرة مجانية.
- جميع البضائع أو الأغراض التي يحظرها قانون الجمارك قابلة للرفض.
- أنت ملزم بإبراز بطاقة هويتك لموظفي المطار وإذا انتهت صلاحيتها قبل مغادرة البلاد، فسيتم تغريمك إذا تجنبت مغادرة البلاد.
- إذا أعاد الراكب اجتياز الجمارك، فسيتم تصنيفه كتاجر وسيتعين عليه دفع الرسوم الجمركية والضرائب المناسبة.
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