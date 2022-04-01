نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام الثانوية العامة الجديد 1444 في السعودية .. أهداف محددة للمسار العام.. تعديل عدد الحصص في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام الثانوية العامة الجديد 1444 في السعودية يهتم بمعرفة الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة أهداف المسار العام في الثانوية العامة وما هي عدد الحصص لمواد المرحلة الثانوية 1444 بعد أن وقع عليها تعديل بما يهدف مساعدة الطلاب في المملكة العربية السعودية على اختيار المسار الأنسب لقدراتهم وتحقيق حلمهم في التعليم الجامعي مستقبلاً.

نظام الثانوية العامة الجديد 1444 في السعودية

أعلنت وزارة التعليم نظام الثانوية العامة الجديد 1444 في السعودية مجموعة المسارات التى تساعد الطلاب وتأهلهم على مايتناسب مع رؤية المملكة 2030 بعد تعديل عدد الحصص لمواد المرحلة الثانوية 1444 بما يهدف تطوير المنظومة التعليمية في المملكة العربية السعودية لتأسيس نشأ قادر على تقدم البلاد وحفظ مكاناتها في مختلف القطاعات

المسار العام في الثانوية العامة

يعرف المسار العام في الثانوية العامة السعودية بأنه المجال الذي يختاره الطالب يحدد تخصصه الجامعي بعد إتمام المرحلة الثانوية. وطرحت وزارة التعليم السعودية ضمن رؤية المملكة 2030 عدد 5 مسارات تعلم لمساعدة الطلاب على تزويد خبراتهم وقدراتهم وهم الآتي:

مَسار علوم الحاسب والهندسة.

مسار علوم الصحة والحياة.

مَسار إدارة الأعمال.

المسار الشرعي.

المسار الإنساني العام.

تعديل عدد الحصص لمواد المرحلة الثانوية 1444

شمل تعديل عدد الحصص لمواد المرحلة الثانوية 1444 تجنب المشاكل التى كانت تؤثر على سير العملية التعليمية في النظام القديم فتم تحديد عدد الحصص في نظام الثانوية العامة الجديد على أن يشمل 32 حصة دراسية والاعتماد على الآتي:

إضافة 13 حصة دراسية للتعليم عن بعد.

إضافة المواد الجديدة التي المعلنة من الوزارة وإضافتها في العام 1444 – 1443 هـ “مادة التفكير الناقد” بعدد 4 حصص توزع على الأسبوع الدراسي الواحد.

زيادة عدد الحصص الدراسية أول العام طبقًا لقرارات وزارة التعليم السعودية.

الالتزام بالدوام الحضوري.

متى سيتم تطبيق مسارات الثانوي

أكدت وزارة التعليم موعد اعتماد تطبيق مسارات الثانوي الجديد على أن يتم تطبيقه مع العام الدراسي الجديد في السعودية 1443/1444 بعد إضافة التعديلات الوزارية الخاصة بالمناهج التعليمية لجميع المدارس السعودية لتعتمد على مجالين يتمثلان في الآتي:

مجال العلوم الطبيعية والتطبيقية.

مجال العلوم الشرعية والإنسانية.

بهذا نكون قد قدمنا لكم كل ما يتعلق بنظام الثانوية العامة الجديد 1444 في السعودية.