نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن نظام الثانوية العامة الجديد في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن إطلاق نظام جديد ومحسّن لمستويات التعليم الثانوي، وستتم الموافقة على المسار الجديد في العام الدراسي 1444/1443 ويمكنك تحديد المسار المناسب لك وفقًا لقدرات كل طالب، وللتأهل لإكمال المرحلة التالية من الجامعة والتأهل لسوق العمل السعودي، يتم ذلك من خلال تحقيق رؤية مملكة التنمية الشاملة التي تهدف إليها، يسرد هذا التقرير كل ما أريد معرفته عن نظام المدارس الثانوية الجديد في المملكة العربية السعودية.

أهداف نظام الثانوية العامة الجديد في السعودية

يحتوي النظام الثانوي الجديد على عدة أهداف استراتيجية، منها:

يجب أن يكون الطلاب خريجين قادرين على التواصل في العملية التعليمية ومؤهلين لسوق العمل والحياة العملية.

يهدف هذا النظام إلى تعزيز القيمة الدينية والاجتماعية.

مُدرج في أنظمة التطوير التربوي حول العالم.

يهدف هذا النظام إلى تحسين العملية التعليمية على مستوى التعليم الثانوي.

بالإضافة إلى ذلك، يهدف إلى تطوير كل من المناهج وبيئة تعليمية يتفاعل فيها الطلاب والمعلمون.

المسارات المتنوعة لنظام الثانوية العامة الجديد

يشمل النظام الجديد للتعليم الثانوي في المملكة العربية السعودية خمسة مجالات رئيسية، حيث يوفر مجموعة متنوعة من الفرص التعليمية، وهي:

مسار مشترك.

مسار “المعلوماتية والهندسة”.

طريقة الصحة والحياة.

شاحنة إدارة الأعمال.

الطريقة القانونية.

مواد التخصصات لكل مسار في نظام الثانوية الجديد

المساق هو تخصص جامعي للطلاب الراغبين في الدراسة، ومدة الدراسة ثلاث سنوات.

في السنة الأولى يدرس الطلاب مختلف التخصصات العلمية والإنسانية، وفي السنة الثانية يدرسون التخصصات ويختارون من بين أربعة أقسام تخصص متاحة.

هناك مادة مشتركة في جميع الاتجاهات: اللغة العربية، والدراسات الإسلامية، وعلوم البيئة.

دراسة موضوع التصميم الهندسي موضوع تمت دراسته في مسارين أو أكثر من مجالات الصحة والحياة وعلوم الكمبيوتر، ودراسة الشؤون القانونية وإدارة الأعمال حيث يدرس الطلاب مادة القانون.

مواضيع خاصة بكل مسار، هذا هو مسار علوم الكمبيوتر حيث يدرس الطلاب الأمن السيبراني والمسار الصحي حيث يدرس الطلاب الأنظمة الفيزيائية.

تشمل المقررات الاختيارية مقررات تُدرس للطلاب بشكل عام لتنمية قدراتهم الخاصة.

عدد الحصص للمرحلة الثانوية بنظام في النظام الجديد

بالإضافة إلى الاضطرار إلى الاستمرار في الحضور، فقد زاد عدد دروس المستوى المتوسط ​​إلى 32 درسًا بدوام كامل و12 درسًا بدوام جزئي، مما أدى إلى إضافة موضوعات جديدة مثل التفكير النقدي، يتم تعلم ذلك في 4 دروس في الأسبوع.