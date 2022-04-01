قرضك نقدى بأقل راتب بدون كفيل ولا تحويل الراتب وهامش ربح ثابت

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قرضك نقدى بأقل راتب بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، أحد أهم القروض الشخصية التي توفرها شركة تسهيل للتمويل ، حيث تتيح الشركة للمواطن السعودي والمواطن غير السعودي أيضاً فرصة الاستفادة من هذا القرض من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما توفر شركة تسهيل للتمويل القرض الشخصي بهامش ربح تنافسي وثابت حتي نهاية مدة التمويل ، ويمكن لطالب التمويل الموظف في القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة الاستفادة من هذا المنتج بأقل دخل شهري.
القرض الشخصي من شركة تسهيل للتمويل
شركة تسهيل للتمويل من أهم شركات التمويل بالمملكة العربية السعودية ، حيث توفر شركة تسهيل للتمويل العديد من المنتجات التمويلية التي تخدم احتياجات العملاء المالية والشرائية ، حيث تقدم الشركة القرض الشخصي بمبالغ مالية يمكن الاستفادة منها من خلال شروط سهلة وميسرة ، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي يمكن الاستفادة منها عند التقدم بطلب القرض الشخصي ، وسوف نستعرض في هذا المقال تلك المزايا التي توفرها شركة تسهيل للتمويل للعملاء من خلال برنامج القرض الشخصي.
- القرض الشخصي من شركة تسهيل للتمويل مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- يمكن لطالب التمويل الحصول على مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 30 ألف ريال سعودي.
- موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً يمكنهم الاستفادة من قرض شركة تسهيل بأقل دخل شهري.
- توفر شركة تسهيل للتمويل القرض الشخصي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.
- طالب التمويل يمكنه الاستفادة من قرض شركة تسهيل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.
- قرض تسهيل للتمويل متاح بهامش ربح تنافسي وثابت حتي نهاية مدة التمويل.
- يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ القرض الشخصي حتي 24 شهر ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري له.
- تعمل شركه تسهيل للتمويل علي سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب القرض الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب.
شروط الاستحقاق للاستفادة من قرض شركة تسهيل للتمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب
- موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة يمكنهم الاستفادة من قرض شركة تسهيل للتمويل.
- إذا كان عمر طالب التمويل من 21 سنة حتي 25 سنة ، يشترط أن يكون الدخل الشهري له لا يقل عن 12 ألف ريال سعودي.
- أما إذا كان عمر طالب التمويل من 25 سنة حتي 60 سنة ، يشترط ألا الدخل الشهري له عن 5000 ريال سعودي ، وذلك عند التقدم بالطلب .
- يجب ان يكون طالب التمويل يعمل لدى جهة معتمدة لدى شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية.
- الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو ثلاثة أشهر ، وذلك إذا كان طالب التمويل من المواطنين السعوديين.
- أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين غير السعوديين ، يشترط أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو سنة واحدة.
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