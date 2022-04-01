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عمر شويل - جدة أطلقت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة منصة أبشر، وهذا يسهل على المواطنين التعامل مع عملهم ويوفر الكثير من الوقت، حيث يمكنهم بسهولة الحصول على المستندات اللازمة، بما في ذلك متطلبات المرور. انتهاك الهوية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية في السعودية 2022

بعد أن أطلقت حكومة المملكة العربية السعودية مؤخرًا موقع أبشر الإلكتروني لتقديم خدمات إلكترونية لمساعدة المواطنين، تم تسجيل هذه الخدمات وتفعيلها على منصة أبشر لجميع المواطنين والمقيمين.

يمكنك أيضًا التعرف على المخالفات المرورية باستخدام أرقام الهوية على موقع أبشر، كما توفر الخدمة خدمة للزائرين فقط تتيح للزوار من دول الخليج والأجانب التعرف على المخالفات المرورية المسجلة والمستفيدين، ومن هذه الخدمات الزوار من دول الخليج والوافدين.

شروط الاستعلام عن المخالفات المرورية

هناك بعض الشروط التي يجب على أي شخص يريد أن يعرفها عن مخالفات المرور برقم تعريف أن يفي بها، ومنها:

أن تكون المخالفة مسجلة على أراضي المملكة العربية السعودية.

يتم تقديم الطلبات عن طريق رقم الحدود أو جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية أو رقم الإقامة أو بطاقة الهوية السعودية في دول الخليج أو بطاقة السكان للمقيمين في مملكة البحرين.

يمكن العثور على المخالفات المرورية على أراضي المملكة العربية السعودية باستخدام رقم تعريف معقد عبر منصة أبشر.

حيث صممت هذه الخدمة للسماح للمواطنين والمقيمين بالاطلاع على تفاصيل المخالفات المرورية المسجلة لديه أو مع أسرته، والمستفيدون من الخدمة مواطنون ومقيمون.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

للوصول إلى الخدمة اتبع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر. بعد ذلك انقر فوق خدماتي. التالي حدد طلب. التالي، حدد حركة المرور. بعد ذلك، اختر “التحقيق الشامل في المخالفات المرورية”.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

يتم الكشف عن المخالفات باتباع الخطوات التالية: