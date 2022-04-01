نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على التمويل الشخصي من متاجر السعودية في المقال التالي

التقديم على التمويل الشخصي من متاجر ، حيث تقدم شركة متاجر للتمويل التمويل الشخصي للأفراد كأحد الموارد المالية المتاحة للشركات. منذ عام 1413 هـ تعتبر الشركة من المؤسسات الرائدة في المملكة والمتخصصة في البيع والتمويل. بدأت الشركة أعمالها في جدة ، ثم افتتحت عددًا من الفروع في مكة المكرمة والمكرامة والدمام والطائف والرياض ومدن أخرى في المملكة العربية السعودية ، وبعد ذلك تم اعتماد الرياض كمركز رئيسي للشركة ومن حينها بدأت الشركة عروضها. التمويل الشخصي من متاجر والشروط الواجب اتباعها الحد الأدنى للأجور للعملاء والكفلاء 4،000 ريال سعودي

يجب ألا تقل المبيعات عن 5000 ريال سعودي

ثلاثة أشهر للقطاع الحكومي وستة أشهر للقطاع الخاص

يمكن بيعها فقط في المملكة العربية السعودية

أن يكون الضامن في إحدى المناطق التي يوجد بها الفرع كالدمام والرياض والطائف ومكة المكرمة

لن يتم رعاية هذا المزاد من قبل جميع القطاعات الحكومية وشبه الحكومية ، ولكن سيتم تطبيق الشروط والأحكام المذكورة أعلاه. كيفية التسجيل على تمويل متاجر الشخصي اذهب إلى شركة متاجر للتمويل واضغط على خيار التمويل في القائمة الرئيسية

واضغط على خيار التمويل في القائمة الرئيسية ثم اضغط على التمويل الشخصي ، ثم اضغط على كلمة “طلب مالي”

، ثم اضغط على كلمة “طلب مالي” سترى الآن نموذج طلب التمويل

املأ المعلومات المطلوبة مثل الاسم أو رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهوية المطلوب والراتب بالإضافة الالتزام الشهري وصاحب العمل إلى جانب المدينة

حدد أقرب فرع من القائمة ليظهر لك واختيار وقت البث المناسب وما إذا كنت تعمل في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الحكومي أو الخاص

بعد أن تقوم بوضع كافة المعلومات ، ثم بقراءة الشروط ووافق عليها

الآن قم بالنقر فوق الرمز المرئي

اضغط على إرسال طلب

ثم اتبع الحالة لمعرفة كل المعلومات الجديدة كيف احسب مبلغ التمويل الشخصي أدخل أولاً رابط متاجر ، وانقر فوق القائمة

، وانقر فوق القائمة حدد سعر المنتج المالي الآن سترى سعر المنتج المالي

انتقل إلى الآلة الحاسبة الشخصية وقرر ما إذا كنت تريد الحصول على تمويل مع أو بدون رعاة

الآن ، من أجل حساب مبلغ التمويل الخاص بك ، عليك أن تأخذ في الاعتبار أن الآلة الحاسبة هي تقدير وليست إلزامية

ضع في اعتبارك أيضًا أن هامش الربح يبلغ حوالي 12٪ والمبلغ مرتفع يصل إلى 20.000 ريال سعودي وأقل من 20٪.

الآن نرى بوضوح مبلغ التمويل المطلوب ، والدفعة الأولى ومدة التمويل

انقر الآن على حساب التقسيط وسيظهر لك مبلغ التمويل الإجمالي وأرباحك الشهرية. عمر شويل - جدة التقديم على التمويل الشخصي من متاجر السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التقديم على التمويل الشخصي من متاجر السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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