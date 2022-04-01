استعلام عن بنك التسليف كم المتبقي برقم الهوية 1443

تُعد خدمة استعلام عن بنك التسليف كم المتبقي برقم الهوية أحد أكثر الخدمات التي يقدمها بنك التنمية الإجتماعية بحثاً في المملكة العربية السعودية على محرك البحث “جوجل”، ولا شك أن المتبقي من الأقساط يشغل بال الآلاف من المواطنين السعوديين عملاء بنك التسليف والإدخار السعودي، وقد أتاح البنك تقديم هذه الخدمة بشكل إلكتروني تسهيلاً على عملائه وتوفير وقتهم وجهدهم دون اضطرارهم في التوجه إلى مقر البنك وفروعه، ومن الجدير بالذكر أن بنك التنمية الإجتماعية أحد أبرز البنوك التي تقدم للمواطن السعودي تمويلات كثيرة تناسب احتياجاته مثل قرض الزواج وقرض الأسرة وقرض الترميم وغيرها من القروض، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم الإستفسار عن الأقساط المتبقية ببنك التسليف برقم الهوية كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن إسقاط قروض بنك التسليف، فإلى نص المقال.

استعلام عن بنك التسليف كم المتبقي

أتاح بنك التسليف والإدخار السعودي خدمة معرفة الأقساط المتبقية من القروض بشكل إلكتروني، ونوضح لكم كافة الخطوات اللازمة لإجراء الإستعلام كالتالي:

أولاً عليك الولوج إلى الموقع االرسمي لبنك التنمية الإجتماعية .

. ثانياً قم بتسجيل الدخول إلى الموقع بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور.

ثالثاً ابحث في الخدمات في الصفحة الرئيسية عن “كشف حساب”.

رابعاً ستظهر لك الآن كل القروض التي حصلت عليها قم بالنقر على القرض المراد الإستعلام عنه.

خامساً انتظر ثواني وستظهر لك كل المعلومات عن عدد الأقساط المتبقية عليك.

شروط بنك التسليف الجديدة

يقف بنك التنمية الإجتماعية بجانب الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع السعودي ومنهم أصحاب الدخل الشهري المحدود والمتوسط الذي لا يزيد عن 10 ألاف ريال والعاطلين عن العمل والمعيل لأسرة لا يقدر على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وقد وضخ البنك عدة شروط لا بد أن تكون متوفرة في كل من يريد التقدم للإستفادة من القروض والتمويلات أولها أن يكون المتقدم لديه الجنسية السعودية ولم يحصل على قرض يابق من البنك أو من بنك آخر ولا يزيد دخله الشهري عن 10 ألاف ريال سعودي إلى جانب شروط أخرى وضحناها لكم بالتفصيل في مقال سابق بعنوان شروط بنك التسليف الجديدة يُمكنكم الإطلاع عليها.