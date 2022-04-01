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عمر شويل - جدة دوام بنك الراجحي في رمضان 2022 وفروع بنك الراجحي في السعودية ، حيث أن ساعات عمل البنوك في المملكة العربية السعودية تعتمد على القرارات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ، حيث أنه الجهة المسؤولة عن القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية في الشهر الكريم و حيث نتحدث عن هذه التفاصيل عبر موقع ثقفني من المواعيد الخاصة بدوام البنك و الفروع الموجودة في السعودية للفرع.

بنك الراجحي

يُعرف مصرف الراجحي بأنه أحد البنوك الرائدة في المملكة العربية السعودية ، حيث يقدم خدمات مالية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. لوجود فروع للبنك في دول مختلفة.

دوام بنك الراجحي في رمضان 2022

تبدأ ساعات عمل فروع مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان 1443 هـ / 2022 م في الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي الساعة الرابعة عصراً ، والجدير بالذكر أن مراكز تحويل الأموال بالبنك تستقبل عملاء من تسعة. ثلاثين صباحا حتى الخامسة والنصف عصرا حسب التعميم الصادر عن البنك المركزي السعودي.

فروع بنك الراجحي في السعودية

لمصرف الراجحي العديد من الفروع في المملكة العربية السعودية ، ويمكنك العثور على أقرب فرع باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع الراجحي مباشرة.

الضغط على خيار “البحث عن فرع” من القسم العلوي.

أدخل اسم المنطقة في حقل البحث.

الضغط على زر دخول من لوحة المفاتيح لعرض تفاصيل الفروع القريبة وساعات العمل.

إجازة بنك الراجحي بعد شهر رمضان

إجازة مصرف الراجحي خلال شهر رمضان 1443 هـ تبدأ من نهاية يوم الخميس 27 رمضان 1443 هـ الموافق 28 أبريل 2022 م وتستمر حتى بداية يوم الأحد 7 شعبان 1443 هـ الموافق 8 مايو 2022 م بشرط أن يكون العمل تستمر ساعات الفروع الواقعة على المنافذ الحدودية ، بالإضافة إلى الفروع التي تخدم حجاج العمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

طريقة التواصل مع بنك الراجحي

يمكنك التواصل مع مصرف الراجحي بالطرق التالية: