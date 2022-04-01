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عمر شويل - جدة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك نجد الكثير من المواطنين يبحثون عن أوقات دوام المرور في رمضان 1443 – 2022 السعودية على محركات البحث، خاصة أنه في العادة يتم تقليص ساعات العمل حتى تتماشى من الأجواء الرمضانية والتفرغ للعبادة، نتعرف من خلال السطور التالية على المزيد من المعلومات حول أوقات الدوام للعاملين بالهيئة المرورية بالمملكة العربية السعودية.

أوقات دوام المرور في رمضان 1443 – 2022 السعودية

صرحت الإدارة العامة للمرور أن أوقات دوام المرور في رمضان 1443 – 2022 السعودية سوف تكون طوال أيام أيام الأسبوع كما هو في العادة والإجازة يومي الجمعة والسبت، ولكن سوف يتم تقسيم اليوم إلى فترتي عمل وهما كالتالي:

أوقات الدوام الصباحي للمرور في السعودية رمضان 1443: تبدأ ساعات العمل في الهيئة العامة للمرور السعودي طوال

شهر رمضان من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة والنصف بعد صلاة الظهر.

أوقات الدوام المسائي للمرور رمضان 2022: كما تبدأ الفترة المسائية في المرور السعودي طوال الشهر الكريم من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الخامسة.

إجازة المرور السعودي في رمضان لهذا العام 2022

من الجدير بالذكر أنه ستبدأ إجازة العاملين بالمرور السعودي في شهر رمضان الكريم من اليوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من رمضان وما يقابله من التاريخ الميلادي يوم السادس والعشرين من شهر أبريل عام 2022.

حيث تستمر الإجازة حتى يوم الجمعة الخامس من شوال عام 1443 والموافق 6 مايو لعام 2022 وبذلك تكون الإجازة مدتها عشر أيام كاملة ومن ثم يعود الموظفين لمباشرة أعمالهم ودوام عادي كما كان سابقًا قبل شهر رمضان.

طرق التواصل مع المرور السعودي 2022

هناك أكثر من طريقة وفرتها الهيئة العامة للمرور السعودي للمواطنين والمقيمين تُمكنهم من التواصل مع الهيئة وهي كما يلي: