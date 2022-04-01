نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إسقاط المركبات التالفة والمهملة في منصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة إسقاط المركبات أبشر تعد أحد الخدمات الجديدة التي أعلن عنها مساعد وزير الداخلية؛ حيث تم إدراج خدمة إسقاط المركبات ضمن الخدمات التي تقدمها المنصة، تلك المنصة الذكية التي دشنتها وزارة الداخلية؛ لتسهيل الإجراءات والخدمات الحكومية على المواطنين، فبدلًا من التزاحم أمام المكاتب الحكومية، أصبحت معظم الإجراءات تتم إلكترونيًا من خلال منصة ابشر، أو المنصات التابعة للوزارة المختلفة، وقد أوضح المرور السعودي طريقة إسقاط المركبات التالفة والمهملة.

إسقاط المركبات أبشر

في سبيل تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين تم تدشين خدمة إسقاط المركبات في أبشر، بحيث يتمكن الفرد من إسقاط المركبات التالفة أو المهملة في كافة أنحاء المملكة من خلال بعض الخطوات البسيطة عبر تسجيل دخول ابشر، وذلك خلال المهلة التصحيحية المحددة بقرار من مجلس الوزراء، وذلك في 2023م، وقد تم تحدد شروط إسقاط المركبات التي يجب مراجعتها قبل البدء في التنفيذ.

طريقة إسقاط المركبات

حدد المرور السعودي طريقة إسقاط المركبات التالفة في أبشر، بالخطوات التالية:

افتح رابط منصة أبشر. اختر أبشر أفراد، ثم تسجيل دخول أبشر. ابحث عن خدمة إسقاط المركبات في الخدمات الإلكترونية. اضغط على أيقونة استعراض المراكز المعتمدة، ثم حدد المنطقة التابع لها لعرض المراكز المعتمدة. انتقل إلى مقر المركز ثم سلم المركبة واللوحة، ثم سجل رمز التأكيد المرسل عبر رقم الجوال.

خطوات إسقاط المركبات التالفة أو المهملة إلكترونيًا عبر منصة أبشر بشكل سهل وميسر. ⁧#المرور_السعودي pic.twitter.com/tmPSHbdtex — المرور السعودي (@eMoroor) خطوات إسقاط المركبات التالفة أو المهملة إلكترونيًا عبر منصة أبشر بشكل سهل وميسر.



⁧#المرور_السعودي pic.twitter.com/tmPSHbdtex — المرور السعودي (@eMoroor) March 31, 2022

شروط إسقاط المركبات التالفة

لكي يتمكن المواطن أو المقيم من إسقاط المركبات التالفة أو المهملة في أبشر، لابد أن يراجع الشروط الآتية:

أن يلتزم بسداد كافة الرسوم والغرامات المالية المقررة إن وجدت.

أن تكون رخصة المركبة سارية، ما لم يكن هناك قرار بشأنها.

ألا يكون هناك طلب إسقاط المركبات قيد الإجراء على تلك المركبة.

أن يكون صاحب المركبة على قيد الحياة.

أن يتعهد صاحب المنشأة التي تعزم على إسقاط المركبات الملغى تسجيلها ومكابس الحديد بتسليم لوحات تلك المركبات في خلال خمسة أيام من تاريخ إتمام المبايعة.

المهلة التصحيحية إسقاط المركبات في أبشر

صدر قرار من وزارة الداخلية بتحديد المهلة التصحيحية إسقاط المركبات في موعد أقصاه الأول من شهر مارس 2023،تجدر الإشارة إلى أنه بعد تسليم رمز التأكيد للمركز المعتمد، لا يجوز الرجوع في أمر إسقاط المركبات الملغي تسجيلها، كما أنه يجب تسليم اللوحات الخاصة بها، وفي حالة فقدان اللوحة يجب الإبلاغ أولا، ثم التوجه إلى منشآت بيع المركبات الملغى تسجيلها ومكابس الحديد المعتمدة.