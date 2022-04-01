نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً.. السعودية تعلن موعد رمضان 2022 رفقة بعض الدول العربية في المقال التالي

موعد رمضان 2022، حيث تتقصى السعودية والعالم الإسلامي هلال رمضان الجديد ليلة الجمعة لتحديد موعد شهر رمضان في عام 2022، من جهتها طالبت المحكمة العليا السعودية بوقت سابق من يوم أمس الخميس ، بحسب بيان ، جميع المسلمين في البلاد بمراقبة هلال رمضان ليلة الجمعة 29 شعبان والتي تصادف 1 أبريل، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية. موعد رمضان 2022 وهل تم الإعلان عن بداية رمضان أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية بأن اليوم الأول للصيام وبداية شهر رمضان المبارك 2022 مـ ستكون يوم السبت القادم والذي سيصادف تاريخه الثاني من شهر إبريل الجاري، تجدر الإشارة إلى أنه تم مراقبة سماء المملكة اليوم الجمعة مساء وبالتحديد بعد صلاة المغرب

هذا ودعت المحكمة العليا من رأى هلال رمضان بالعين المجردة أو بالمنظار إلى إخطار المحكمة الأقرب إليه وتسجيل شهادته هناك، واشترطت المحكمة أن يهتم من له أهلية الحكم بأنفسهم بهذا الأمر وينضموا إلى اللجان المشكلة في الدوائر لهذا الغرض. متى رمضان فلكياً 2022 من جانبها ، تحدد الحسابات الفلكية التاريخ الذي يمكن فيه رؤية الهلال الجديد ، وبالتالي تاريخ بداية شهر رمضان.

وقال المركز الإماراتي ، في بيان نشره المركز الفلكي الدولي على موقعه الرسمي على الإنترنت ، إن “معظم الدول ستتحرى الجمعة المقبل هلال رمضان الجديد ، التاسع والعشرين من شهر شعبان”.

لكن المرصد أكد أنه “لا يمكن رؤية القمر الجديد في هذا اليوم بالعين المجردة في أي مكان في العالم الإسلامي ، فقط بالتلسكوبات في مناطق بسيطة من قارة غرب إفريقيا ، وبصعوبة بالغة”. المرصد الإماراتي: رؤية الهلال بالعين المجردة صعبة وقال المرصد أيضا: “في أجزاء من القارتين الأمريكيتين ، يصعب رؤية شكل الهلال بالعين المجردة ، ويصعب رؤيته بتقنيات التصوير الفلكي في اليوم الذي يكون الجو فيه صافياً تماماً.

وأضاف المركز: “بالنسبة للدول التي تحتاج إلى رؤية صحيحة فقط بالعين المجردة أو ذات الرؤية الصحيحة، حيث توقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك يوم الأحد في هذه الدول. عمر شويل - جدة رسمياً.. السعودية تعلن موعد رمضان 2022 رفقة بعض الدول العربية - ثقفني

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