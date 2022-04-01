بالتقسيط الميسر تمويل فوري ب20,000 ريال بدون كفيل وبدون رسوم إدارية

يمكن الآن الحصول على التمويل المناسب بالتقسيط الشهري الميسر لمدة تصل إلى ثلاثة سنوات متتالية بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية وبدون دفع أي رسوم إدارية إضافية على المبلغ التمويلي الذي يصل إلى 20,000 ريال سعودي تحت ضوابط وشروط محددة من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة حيث حددت الشركة مبلغ التمويل الذي يصل إلى 20,000 ريال سعودي بدون موافقة الكفيل في حالة إذا كان المتقدم سعودي الجنسية أما المقيم يسمح له الحصول على نصف المبلغ التمويلي بدون كفيل أو بلا ضامن سعودي كما يجب توفير دخل ثابت يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي فأكثر من ذلك للموافقة على طلب التمويل لدى شركة اليسر كما يتم التقديم للحصول على عرض تمويل فوري بالتقسيط بدون كفيل غارم بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء حتى 3 سنوات على الأكثر عبر قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.

الضوابط اللازمة للموافقة على طلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر

عند طلب التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة لابد من توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل ومنها الدخل الشهري والعمر المناسب للتقديم الإلكتروني على قرض شركة اليسر للتمويل وإليكم كافة الشروط الهامة بالشركة كالتالي بكل التفاصيل الجديدة:

يحتاج التمويل توفير فترة عمل مناسبة لا تقل عن ثلاثة أشهر للعاملين في القطاعات المختلفة بالمملكة العربية السعودية للموافقة على طلب التمويل لدى شركة اليسر.

يطلب قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل أن يكون المتقدم يبلغ من 22 عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام أما العسكريين حتى سن التقاعد الخاص بهم في المملكة.

الدخل الشهري المطلوب كذلك يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي فأكثر من ذلك سواء كان العميل المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم من الجنسيات الأخرى بالمملكة العربية السعودية.

أهم المزايا التمويلية المتاحة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل