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عمر شويل - جدة اوقات دوام المرور في رمضان 2022 في السعودية ، مع اقتراب شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2022، يتساءل الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين عن طبيعة ساعات عمل إدارة المرور السعودية طوال أيام الشهر الفضيل ، خاصة وأن ساعات العمل يتم تقليصها. لتتناسب مع أجواء الإيمان الرمضاني ، فتعرفوا على مواقيت حركة المرور السعودية في رمضان 1443 عبر موقع ثقفني.

الإدارة العامة للمرور في السعودية

الإدارة العامة للمرور السعودي هي إحدى الدوائر الحكومية العامة في المملكة العربية السعودية. تأسست عام 1381 هـ ، وفي عام 1387 هـ أعيد تشكيلها مرة أخرى لتحديد المهام والأعمال الموكلة إليها. مسؤولياته ينظم ويدير قطاع الأعمال المرورية ، ويتابع تنفيذ العديد من القرارات الصادرة عن الجهات العليا المختصة في المملكة العربية السعودية. إصدار نشرة الإحصاءات المرورية السنوية عن حوادث السير والمخالفات المرورية وإصدار رخصة القيادة وغيرها من المهام.

اوقات دوام المرور في رمضان

قررت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية مواعيد المرور في شهر رمضان لهذا العام 1443/2022. تباشر حركة المرور عملها طوال أيام الشهر الفضيل ماعدا الجمعة والسبت ، ويحدد وقت عملها على فترتين صباحاً ومساءً بحسب ما هو مرفق لكم أدناه:

المواعيد الصباحية لحركة السير السعودية في رمضان 2022: يبدأ العمل المروري في فترته الصباحية من رمضان من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة والنصف بعد الظهر.

مواعيد الورديات المسائية لحركة المرور السعودية في رمضان 2022: يبدأ العمل المروري في الوردية المسائية طوال شهر رمضان من الساعة 2:00 ظهراً وينتهي الساعة 5:00 مساءً.

دوام المرور السعودي بعد رمضان

تستأنف حركة المرور السعودية عملها كالمعتاد بعد عطلة رمضان لهذا العام 1443/2022 ، حيث تفتح أبوابها للجميع على مدار الأسبوع ، من الأحد إلى الخميس ، على فترتين ، صباحًا ومساءً ، ضمن المواعيد التالية:

دوام إدارة المرور الصباحي يبدأ من الساعة 7:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر. تبدأ الفترة المسائية لإدارة المرور من الساعة 3:30 عصراً حتى 8:30 مساءً.

ما هي طرق التواصل مع المرور السعودي



يمكنك الوصول إلى المرور السعودي من خلال رقمها الموحد. وكذلك صفحاتها الرسمية على المنصات الإلكترونية كالآتي: