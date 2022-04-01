سلفة منحة بمناسبة رمضان لسداد الديون للمديونين في المملكة العربية السعودية

نقدم خبر سار من خلال موقع ثقفني للمواطنين منحة منصة سلفة بمناسبة حلول شهر رمضان حيث أن منحة سلفة بمناسبة رمضان لسداد الديون وهي من أهم الخدمات التي تقدمها المنصة للمواطنين السعوديين لسداد جميع احتياجاتهم، وسداد الديون مع اقتراب موعد شهر رمضان 2022 خاصة بعد موجة ارتفاع الاسعار المنتشرة مؤخراً، والدولار الذي اجتاح العالم، ولذلك تسعي الدولة السعودية الي مساعدة جميع المواطنين من خلال تقديم منحة قد تصل قيمتها إلى ٥٠٠٠ ريال سعودي من منصة سلفة على ان يتم سدادها على اقساط طويلة، وميسرة وبسيطة ويمكن الحصول على تلك المنحة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر المنصة وقد حددت سلفه العديد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على منحة رمضان.

منحة سلفة بمناسبة شهر رمضان للمواطن

يوجد العديد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على منحة سلفة بمناسبة رمضان، وذلك للاستفادة من التمويل المميز الذي تصل قيمته إلى 5000 آلاف ريال سعودي، ثم تحديد عدد من الضوابط الهامة للحصول على مبلغ التمويل، وجاءت هذه الشروط كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية بالإضافة إلى ضرورة الإقامة داخل حدود المملكة العربية السعودية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن ١٨ عام، ولا يزيد عن ٦٠ عام.

قيمة الدخل الشهري للمتقدم يجب الا تقل عن ٤٠٠٠ ريال سعودي.

طريقة الحصول على منحة سلفة

يستطيع المواطنين السعوديين الحصول على المنحة المادية بعد الذهاب إلى رابط منصة سلفة الرسمي الإلكتروني، وتعد هذه المنحة فورية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتبلغ قيمة التمويل الشخصي من سلفة بمناسبة رمضان ٥٠٠٠ ريال سعودي، ولكي تحصل عليها اتبع الخطوات التالية: