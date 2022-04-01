نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف الضمان الاجتماعي الجديد لشهر رمضان 1443 ورقم الضمان الاجتماعي المجاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف الضمان الاجتماعي الجديد لشهر رمضان 1443 ورقم الضمان الاجتماعي المجاني؛ نوضح لكم في هذا التقرير موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر رمضان حيث يريد المستفيدين من الضمان الحصول على الدعم قبل حلول شهر لرمضان حتى يتمكنوا من شراء احتياجاتهم قبل حلول شهر رمضان حيث أنه من المقرر نزول الدفعة الجديدة 2 رمضان 1443.

موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد لشهر رمضان

كما عرفنا أن موعد نزول الدعم لشهر أبريل سوف يوافق يوم 2 رمضان 1443 لذلك طالب المستفيدين من تقديم مع صرف الدعم حتى يتمكنوا من شراء السلع التي يحتجونها لشهر رمضان الكريم لذلك قامت الوزارة بمراجعة بيانات المسجلين ومن يثبت استحقاقه للدعم يتم صرف الدعم له ومن يتم رفضه يستطيع القيام بتقديم اعتراض في خلال 30 يوم من رفض طلبه.

رقم الضمان الاجتماعي الجديد المجاني

قامت وزارة الموارد البشرية بإتاحة العديد من الطرق التي تمكن المستفيدين من الدعم من التواصل مع الدعم الفني وحل مشاكلهم والاستفسار عن كل ما يريدون ومن هذه الطرق :

الرقم المجاني للضمان الاجتماعي الجديد 19911.

ويمكن أيضاً التواصل عن طريق البريد الإلكتروني sbis.hrsd.gov.sa.

كما يمكن الاتصال أيضاً بالدعم الفني عن طريق الصفحة الرسمية على برنامج تويتر.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

يوجد مجموعة من الشروط للضمان الاجتماعي يجب الانتباه إليها من قبل المتقدمين حتى يتمكنوا من الحصول على الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي ومن هذه الشروط :

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كما يجب أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل المملكة السعودية.

يستثنى من الشروط السابقة المطلقة أو الأرملة التي تمتلك أبناء من رجل سعودي وكذلك الغير سعوديه المتزوجة من رجل سعودي والأيتام وذوي الإعاقة.

يجب ألا يتعدى دخل الفرد عن الحد المحتسب للمعاش وهو 550 للفرد و1100 لعائل الأسرة.

لابد أن يكون عمر الفرد لا يقل عن 35 عام.

لابد أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي نشط.

ألا يكون لدى المتقدم حساب تجاري.

كما يجب ألا يكون لديه أصول ذات قيمة.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد لشَهر رَمضان 1443 وكذلك رقم الضمان الاجتماعي المجاني للتواصل مع الدعم الفني الخاص بالضمان بالمطور، كما وضحنا لكم أيضاً شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد.