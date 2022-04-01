الاستعلام عن رخصة العمل، حيث يستعلم الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن تفاصيل رخصة العمل وطريقة التعرف على رسوم إصدار الصلاحية، وتقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع الخدمات المرتبطة برخصة العمل من خلال موقعها الإلكتروني لجميع المواطنين، وتعد رخصة العمل بمثابة تصريح رسمي ومعتمد من جانب الوزارة تسمح لصاحبها بممارسة العمل بشكل قانوني دون توقيع مخالفات على صاحب المنشأة، وحتي يتسنى لأي وافد ممارسة عمله يجب الاستعلام دوماً عن صلاحية الرخصة قبل انتهائها وتجديدها في الوقت المناسب، لذا سوف نوفر لكم رابط الاستعلام عن رخصة العمل.

الاستعلام عن رخصة العمل

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم خدمة الاستعلام عن رخصة العمل والتعرف على تاريخ انتهاء الرخصة، فهي من الخدمات التي تقدمها الوزارة للمقيمين في المملكة بشكل إلكتروني سريع حتي يتم مساعدة المقيم على التعرف على موعد وصلاحية رخصة العمل، وعلى هذا يمكن التعرف على موعد التجديد الخاص بالرخصة، ويمكن الاستعلام عن التاريخ الخاص بانتهاء رخصة العمل برقم الإقامة على النحو التالي:

يجب الدخول إلى رابط استعلام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: تسجيل دخول.

النقر على تبويب خدمات الوزارة الإلكترونية.

الضغط على قسم دليل الخدمات بأعلي الصفحة الرئيسية.

اختيار الضغط على تبويب (إصدار أو تجديد رخص العمل).

النقر على تبويب بدء الخدمة.

إدراج البيانات الخاصة بالعامل الوافد مثل رقم جواز السفر أو الرقم الخاص بالإقامة.

تحديد رقم السداد ثم إدخال رمز التحقق.

النقر على (بحث)، ليتم عرض جميع التفاصيل الخاصة برخصة العمل المسجلة على موقع الوزارة.

رسوم تجديد رخصة العمل

مكتب العمل السعودي قد وضح الرسوم المستحقة التي يتم تحصيلها نظير موافقة الوزارة على تجديد رخص العمل الخاصة بالمقيمين، وفيما يلي تفاصيل الرسوم: