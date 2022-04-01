رقم ارامكس خدمة العملاء السعودية المجاني

رقم أرامكس خدمة العملاء، حيث يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن رقم الاتصال المجاني بشركة أرامكس التي تتخصص في تقديم خدمات الشّحن المتنوعة إلى جميع مناطق ومدن المملكة، وتعتبر شركة أرامكس من كبري الشركات العالمية في مجال عمل الشحن للطرود والتي تتواجد في جميع أنحاء العالم، ويعتبر رقم الاتصال بأرامكس من الأرقام الهامة التي يتم البحث عنها بصفة يومية من جانب المواطنين والمقيمين من أجل متابعة مدي وصول الشحنة وموعد تسليمها بالتاريخ والتوقيت بالساعة، لذا سوف نوضح لكم رقم أرامكس خدمة العملاء في المملكة العربية السعودية.

رقم أرامكس خدمة العملاء

بالرغم من توفير عدة طرق من أجل تتبع الشحنات الخاصة بشركة أرامكس لجميع المواطنين إلى أن هناك عدد كبير من العملاء يفضلون الاستعلام عن الشحنات الخاصة بهم، من خلال الاتصال هاتفياً مع فريق خدمة العملاء بالمملكة العربية السعودية من خلال الاتصال على الرقم التالي 920027447 بشكل مباشر، ومن خلال هذا الرقم يستطيع جميع العملاء الاتصال على الرقم السابق من أجل طرح كافة الاستفسارات أو الأسئلة التي يرغب كل شخص في الاستعلام عنها.

الاستعلام عن شحنة بأرامكس إلكترونياً

يستطيع أي فرد داخل المملكة العربية السعودية أن يقوم بالاستعلام عن مدي صول الشحنة من خلال خطوات إلكترونية يتم الاستعلام عنها بالخطوات التالية:

الدخول إلى منصة الاستعلام التالية: منصة أرامكس.

النقر على تبويب (تتبع الشحنات) ثم اختيار النقر على خدمة التتبع.

يجب تحديد اختيار التتبع بواسطة الرقم الخاص بشحنة التتبع.

كتابة رقم التتبع الخاص بشحنة الشخص في المكان المخصص لذلك.

الضغط على تبويب تتبع الشّحنات.

ثم ينتظر المستعلم لحظات إلى أن تقوم المنصة بعرض جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالشحنة.

تطبيق أرامكس

وفرت شركة أرامكس تطبيق عبر الجوال خاص بها تتوافق مع نظام الأندرويد يصلح لجميع الهواتف الذكية وكافة الأجهزة اللوحية، حيث يتم تحميل التطبيق عبر الجوال والاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية التي تخص تتبع الشحنات أو تسجيل أي شحنة جديدة بأي مكان داخل الأراضي السعودية، ويتم استخدام جميع خدمات التطبيق بشكل مجاني.