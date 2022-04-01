نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحقق من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بالسعودية في المقال التالي
التحقق من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة هي واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية التي توفرها هيئة الزكاة والضريبة والدخل في المملكة العربية السعودية، حيث توفر الهيئة خدمة إلكترونية تسمح لعامة المواطنين ولكافة الجهات العاملة داخل الأراضي السعودية من التحقق من أن المستفيد قد قام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، والاستعلام عن مدي حصول المستفيد من شهادة تسجيل من هيئة الزكاة، وتعمل الهيئة خلال الفترات الماضية على توفير عدد كبير من الخدمات الإلكترونية التي تتم بشكل إلكتروني سريع بدون الذهاب إلى مقرات عمل الهيئة لتوفير وقت ومجهود الموطن بأي مكان يتواجد به، لذا سنوفر لكم رابط التحقق من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
التحقق من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
يتم الاستعلام عن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بشكل إلكتروني بعد توافر الرقم الضريبي الخاص بكل شخص، ويتم التحقق من خلال هذه الخطوات:
- الدخول إلى منصة الهيئة التالية: هيئة الزكاة والضريبة والدخل.
- الدخول إلى قسم خدمات الموقع الإلكترونية.
- اختيار خدمة التحقق.
- اختيار خدمة (التحقق من شهادة التسجيل بضريبة القيمة المضافة).
- يجب إدخال البيانات المطلوبة من جانب المنصة.
- ثم الضغط على تبويب (بحث).
- سوف تقوم المنصة بعرض التفاصيل والبيانات الخاصة بالشهادة في حالة إذا كانت موجودة ومسجلة بمنصة الهيئة الإلكترونية، موضحة تاريخ إصدار شهادة ضريبة القيمة المضافة وعرض أي تفاصيل تخص الشهادة.
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تسجيل دخول
يستطيع جميع الأفراد والمنشآت داخل المملكة العربية السعودية، تسجيل دخول هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية التي توفرها المنصة للجميع بشكل مجاني، ويتم تسجيل دخول المنصة من خلال هذه الخطوات:
- يجب الدخول للمنصة من خلال ذلك الرابط/ تسجيل دخول.
- إدراج الرقم المميز أو البريد الإلكتروني في المكان المخصص لذلك.
- إدخال كلمة المرور في المكان الخاص بذلك.
- ثم النقر على تسجيل الدخول.
- وفي حالة عدم وجود حساب مسجل للمستفيد فيمكنه تسجيل حساب جديد في المنصة من خلال النقر على (تسجيل جديد) في المنصة واستخدام جميع الخدمات التي توفرها المنصة بشكل إلكتروني سريع.
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