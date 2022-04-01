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عمر شويل - جدة كيفية الحصول علي مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي هو أحد أهم الموضوعات الشائكة التي تشغل بال العديد من المعرضين للوقوع في ضائقة مالية. حيث يتصدر هذا الموضوع محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي في الفترات الأخيرة. فيقوم الديوان الملكي السعودي باستمرار بالمساهمة في حل المشكلات وتقديم الدعم لكافة المواطنين السعوديين المحتاجين للمساعدة. ولم يكن هذا هو الدعم الوحيد المقدم من الحكومة السعودية ولكنه كان علي سبيل المثال لا الحصر, فقد قامت الحكومة السعودية بتقديم العديد من الخدمات ومنها التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد, وقد تم إيضاح الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش وفي إطار ذلك فسيتم تناول تفاصيل كيفية الحصول علي مساعدة مالية خلال هذا المقال.

كيفية الحصول علي مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي

يمكن الحصول علي المساعدات المالية من الديوان الملكي السعودي من خلال خطوات قليلة وسهلة بعد القيام بالتسجيل في الديوان الملكي السعودي في بادئ الأمر, وللحصول علي المساعدة المالية بعد التسجيل فيمكن إتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلي الديوان الملكي السعودي.

قم بإدخال اسم المستخدم ورقم المرور.

قم بالذهاب إلي الحقل الخاص بالخدمات المقدمة عبر شبكات الإنترنت.

قم باختيار الخدمات المالية.

سيقوم النظام بتحويلك إلي النموذج الخاص بالطلب.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة.

بعد التأكد من كافة البيانات قم بالضغط علي كلمة إرسال.

سيقوم المختصون من الديوان الملكي بمراجعة كافة البيانات والرد عليك بقبول الطلب من عدمه في أقرب وقت ممكن.

كيفية التواصل مع الديوان الملكي السعودي

أتاح الديوان الملكي السعودي إمكانية القيام بالتواصل من أجل الحصول علي مساعدة مالية من خلال بعض الأرقام وهي كالتالي:

الرقم البريدي للديوان الملكي السعودي بمدينة الرياض وهو (12912).

الرقم البريدي لهيئة الديوان الملكي السعودي وهو (7636).

يمكن القيام بالتواصل مع المختصين من الديوان الملكي بشأن المساعدات المالية من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني للديوان عبر وسائل الإنترنت.

وقد أتاح الديوان الملكي رقما يعمل كخط ساخن للراغبين في الحصول علي مساعدات مالية أو الاستفسار عن أي شئ خاص بهذا المجال وهو (8004000000) وكذلك رقما أخر في حالة التواجد خارج المملكة والرغبة في التواصل من خلال الرقم (920030003).