رابط التسجيل في الضمان المطور أفراد وأسر

التسجيل في الضمان المطور، فقد كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن آلية التسجيل في الضمان الجديد الذي أصبح متاح التسجيل به لجميع الأفراد والأسر بالضمان الاجتماعي المطور وذلك لمن تنطبق عليه شروط الاستحقاق، وقد لفتت الوزارة الانتباه عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر بأن يتم التقديم بالضمان الجديد بناء على توافر شروط التسجيل التي تم تحديدها من جانب الوزارة، حتي تضمن الوزارة ضمان وصول الدعم إلى جميع المستحقين فقط، علماً بأن التقديم يتم للأفراد والأسر والمستقلين والمستقلات من الجنسين، ويتم التسجيل بشكل إلكتروني من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، وسوف نوضح لكم آلية التسجيل في الضمان المطور.

شروط التسجيل في الضمان المطور

وضعت وزارة الموارد البشرية شروط عامة يجب أن تسري علي جميع المستفيدين الجدد، وجاءت شروط التسجيل في الضمان المطور على النحو التالي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم في المملكة العربية السُّعُودية مع تحديد الاستثناءات الآتية (المرأة غير السُّعُودية التي تكون متزوجة من مواطن سعودي، وكذلك الأرملة والمرأة المطلقة غير السُّعُودية التي لديها أبناء سعوديون، ويتم استثناء أبناء الأرملة وكذلك أبناء المطلقة السُّعُودية من الزوج الأجنبي، ونفس الأمر للأشخاص من ذوي الإعاقة والأيتام والنساء الأرامل من الأيتام اللاتي تمتلك بطاقات تنقل).

يجب ألا يقل الدخل المحتسب للشخص المستقل أو الدخل الخاص بالأسرة عن الحد الأدنى المخصص للمعاش وتحديد الحد الأدني هو 1100 ريال لعائل الأسرة ومبلغ 550 ريالًا لكل فرد من أفراد الأسرة.

يجب أن تتوافر جميع المتطلبات التي تتطلبها الوزارة والخاصة بالخدمات الصحة والتعليمية للأبناء، مع التعهد بجميع البرامج التدريبية والتوظيفية للأفراد القادرين من أي من أفراد الأسرة.

يشترط ألا يكون الشخص مقيمًا بأحد المراكز الإيوائية التي تقدمها الدولة للمواطنين.

ألا يكون بحوزة المستفيد أي أصولً ذات قيمة عالية.

في حالة إن كان للشخص العائل أكثر من أسرة فتعتبر كل أسرة مستقلة ولها معاش مستقل.

طريقة التسجيل الإلكتروني في الضمان

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طريقة خاصة للتقديم في الضمان المطور والتي تكون من خلال الدخول على رابط التقديم التالي/ وزارة الضمان المطور، مع تسجيل جميع البيانات الشخصية المطلوبة ورفع جميع المستندات والأوراق المطلوبة من جانب منصة الضمان.

ما هو موقف المستحقين القدامي؟

كشفت الوزارة فيما يخص المستحقين الحاليين فيتم صرف رواتب المعاش الخاصة بهم بشكل دوري ومستمر مع بداية كل شهر هجري، وتسعي الوزارة إلى توحيد الموعد الخاص بصرف الضمان الاجتماعي المطور لجميع المستفيدين سواء الجدد أو الحاليين.